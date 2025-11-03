Obavijesti

News

Komentari 3
NASILJE NA ULICAMA

Novi incidenti u Beogradu: Uhitili bivšeg košarkaša, priveli 37 ljudi, ozlijeđen je policajac

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Novi incidenti u Beogradu: Uhitili bivšeg košarkaša, priveli 37 ljudi, ozlijeđen je policajac
5
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Napetosti su eskalirale kada su „Ćaci“ krenuli prema policiji i prosvjednicima, što je rezultiralo bacanjem pirotehničkih sredstava i predmeta poput boca s vodom

Beograd je je u nedjelju navečer bio poprište sukoba između građana koji prosvjeduju protiv režima Aleksandra Vučića i njegovih pristaša poznatih kao „Ćaci“. Ispred zgrade Narodne skupštine odjekivali su topovski udari, a interventna policija je nastojala kordonom razdvojiti sukobljene strane. Prosvjed je organiziran u znak podrške Dijani Hrka, majci žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu, koja je zbog tragedije započela štrajk glađu. 

Napetosti su eskalirale kada su „Ćaci“ krenuli prema policiji i prosvjednicima, što je rezultiralo bacanjem pirotehničkih sredstava i predmeta poput boca s vodom. Mediji u Srbiji pišu da je u nedjelju navečer uhićen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu bivši košarkaš Vladimir Štimac.

Štimac je u nedjelju predvodio prosvjednike kod Skupštine Srbije. Terete ga za pozivanje na nasilno rušenje ustavnog poretka. Štimac je navodno uhićen i jer se sumnja da je poticao na nasilno ponašanje na sportskom događaju ili javnom skupu.

ACA GLUPE FORE BACA FOTO Tisuće studenata krenulo u Novi Sad. Vučić se pravi glup: 'Što je tamo, neka utakmica?'
FOTO Tisuće studenata krenulo u Novi Sad. Vučić se pravi glup: 'Što je tamo, neka utakmica?'

Štimac je, tvrde, na društvenim mrežama pozivao "cijelu Srbiju da dođe ispred Skupštine". 

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je incidente ispred Skupštine, osudivši nasilje i pokušaj upada. Pozvao je građane na mir i suzdržanost te ustvrdio da je ozlijeđen jedan policajac. MUP Srbije je objavio da su priveli 37 ljudi koji su narušavali javni red i mir i izazivali incidente ispred Skupštine. Objavili su da i ostale izgrednike traže. 

Dijana Hrka, majka Stefana koji je jedna od 16 žrtava pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, koja od 11.52 štrajka glađu kod Skupštine Srbije i Ćacilenda, rekla je za N1 da je jako ružno od policije, jer su napali svoj narod.
- Oni su krenuli na naš narod, jedan od policajaca je rekao 'vi ste krivi', znači, u startu su počeli lagati - rekla je Hrka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'
UOČI POGREBA U VUKOVARU

Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'

Pojavile su se informacije o odvojenim ispraćajima Jean-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara. Zajedno su ratovali i zajedno umrli, kažu vukovarski branitelj
Učenik (17) u Zagrebu završio bez četiri zuba, slomljenog nosa i vilice: 'Ležao je u lokvi krvi...'
OBRAČUN ZBOG PSOVKE U ŠKOLI

Učenik (17) u Zagrebu završio bez četiri zuba, slomljenog nosa i vilice: 'Ležao je u lokvi krvi...'

Dječak je dobio snažan udarac u glavu, pa je pao. Napadač mu je gazio lice, razbio mu četiri zuba, slomio nos i vilicu, a od udaraca u trbuh i danas ima modrice
Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'
MJEŠTANI I DALJE U ŠOKU

Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'

Danima nakon tragedije u kojoj je ubijen Aleš Šutara mještani su i dalje šokirani. Romi smatraju da policija ima krivog čovjeka. 'Moj sin to nije napravio', kaže majka osumnjičenog za ubojstvo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025