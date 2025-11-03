Novi incidenti u Beogradu: Uhitili bivšeg košarkaša, priveli 37 ljudi, ozlijeđen je policajac

Beograd je je u nedjelju navečer bio poprište sukoba između građana koji prosvjeduju protiv režima Aleksandra Vučića i njegovih pristaša poznatih kao „Ćaci“. Ispred zgrade Narodne skupštine odjekivali su topovski udari, a interventna policija je nastojala kordonom razdvojiti sukobljene strane. Prosvjed je organiziran u znak podrške Dijani Hrka, majci žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu, koja je zbog tragedije započela štrajk glađu.

Napetosti su eskalirale kada su „Ćaci“ krenuli prema policiji i prosvjednicima, što je rezultiralo bacanjem pirotehničkih sredstava i predmeta poput boca s vodom. Mediji u Srbiji pišu da je u nedjelju navečer uhićen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu bivši košarkaš Vladimir Štimac.

Štimac je u nedjelju predvodio prosvjednike kod Skupštine Srbije. Terete ga za pozivanje na nasilno rušenje ustavnog poretka. Štimac je navodno uhićen i jer se sumnja da je poticao na nasilno ponašanje na sportskom događaju ili javnom skupu.

Štimac je, tvrde, na društvenim mrežama pozivao "cijelu Srbiju da dođe ispred Skupštine".

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je incidente ispred Skupštine, osudivši nasilje i pokušaj upada. Pozvao je građane na mir i suzdržanost te ustvrdio da je ozlijeđen jedan policajac. MUP Srbije je objavio da su priveli 37 ljudi koji su narušavali javni red i mir i izazivali incidente ispred Skupštine. Objavili su da i ostale izgrednike traže.

Dijana Hrka, majka Stefana koji je jedna od 16 žrtava pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, koja od 11.52 štrajka glađu kod Skupštine Srbije i Ćacilenda, rekla je za N1 da je jako ružno od policije, jer su napali svoj narod.

- Oni su krenuli na naš narod, jedan od policajaca je rekao 'vi ste krivi', znači, u startu su počeli lagati - rekla je Hrka.