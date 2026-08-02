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Novi izraelski napadi na Gazu: Poginulo sedam Palestinaca

Piše HINA,
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Novi izraelski napadi na Gazu: Poginulo sedam Palestinaca
Foto: Mahmoud Issa
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Najmanje sedam Palestinaca poginulo je u novim izraelskim napadima na Pojas Gaze, javili su lokalni mediji u nedjelju

Palestinska novinska agencija WAFA izvijestila je da je raketa pogodila stan u zgradi u gradu Gazi, ubivši dvije osobe, uključujući dijete. Dvije osobe, uključujući ženu, poginule su u još jednom napadu u središnjem dijelu Pojasa Gaze, navela je. Troje drugih, među kojima dijete, poginulo je u napadu na stambenu zgradu sjeveroistočno od Kan Junisa u južnom dijelu obalnog pojasa, prema izvješću.

Izraelski vojni glasnogovornik rekao je da se izvješća istražuju.

Primirje je na snazi u ratu u Gazi od listopada 2025., ali smrtonosni napadi i sukobi nastavljaju se. Izraelska vojska nedavno je ubila određen broj osumnjičenih članova terorističkih organizacija Hamas i Islamski džihad.

Vojska je objavila da je u subotu ubijen osumnjičeni borac Hamasa. Prema izraelskim obavještajnim podacima, infiltrirao se u Kibuc Nir Oz tijekom masakra u južnom Izraelu 7. listopada 2023.

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Još jedan osumnjičeni zapovjednik Hamasa ubijen je u petak, prema vojsci. Za oba Palestinca rečeno je da su pripremali napade na izraelske vojnike. Ubijeni su "u ciljanim zračnim napadima radi uklanjanja prijetnje koju su predstavljali", navedeno je.

Prije napada poduzete su mjere za ograničavanje potencijalne štete civilima, rekla je vojska, uključujući upotrebu precizno navođenih streljiva i nadzor iz zraka.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u petak da je postignut sporazum o "potpunom razoružanju" Hamasa. Međutim, grupa nije potvrdila pomak u pregovorima.

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