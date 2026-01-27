Obavijesti

MATERIJALNA ŠTETA

Novi kaos kod Vjesnika: Sudarila se dva auta na križanju

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Novi kaos kod Vjesnika: Sudarila se dva auta na križanju
Foto: Čitatelj 24sata

Možemo potvrditi da smo dojavu zaprimili u utorak u 9.23 sati. Nastala je materijalna šteta, a više će se znati nakon očevida, rekli su nam iz policije.

Dva automobila sudarila su se kod Vjesnika, na križanju Savske i Slavonske avenije. Ovo je drugi sudar u dva dana na istoj lokaciji, no srećom u ovom slučaju nastala je samo materijalna šteta.

Foto: Čitatelj 24sata

- Možemo potvrditi da smo dojavu zaprimili u utorak u 9.23 sati. Nastala je materijalna šteta, a više će se znati nakon očevida - rekli su nam iz policije.

