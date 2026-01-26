VIDEO Četvero ozlijeđenih u sudaru kod Vjesnika. Frontalka izazvala kaos i zastoj tramvaja

Tramvajski promet nije obustavljen, no cestovni se promet u oba smjera odvija usporeno zbog policijskog očevida i uklanjanja vozila s kolnika, rekli su nam iz zagrebačke policije.
Četvero ljudi ozlijeđeno je i prevezeno u bolnicu nakon sudara dva teretna automobila na Savskoj cesti kod Vjesnika. Do ove teške prometne nesreće došlo je u ponedjeljak oko 7 sati ujutro na samom križanju Savske ceste i Zagrebačke avenije.
Prema službenim informacijama iz zagrebačke policije, dvoje ozlijeđenih zbrinuto je u Klinici za traumatologiju, dok je preostalo dvoje prevezeno u Kliničku bolnicu Dubrava.
Zbog nesreće je neko vrijeme bio potpuno obustavljen tramvajski promet te su tramvaji preusmjereni oko Savske.
- Cestovni se promet u oba smjera odvija usporeno zbog policijskog očevida i uklanjanja vozila s kolnika - rekli su nam iz zagrebačke policije.
