VIDEO Četvero ozlijeđenih u sudaru kod Vjesnika. Frontalka izazvala kaos i zastoj tramvaja

Četvero ljudi ozlijeđeno je i prevezeno u bolnicu nakon sudara dva teretna automobila na Savskoj cesti kod Vjesnika. Do ove teške prometne nesreće došlo je u ponedjeljak oko 7 sati ujutro na samom križanju Savske ceste i Zagrebačke avenije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:14 Sudar kod Vjesnika | Video: čitatelj/24sata

Prema službenim informacijama iz zagrebačke policije, dvoje ozlijeđenih zbrinuto je u Klinici za traumatologiju, dok je preostalo dvoje prevezeno u Kliničku bolnicu Dubrava.

Zbog nesreće je neko vrijeme bio potpuno obustavljen tramvajski promet te su tramvaji preusmjereni oko Savske.

- Cestovni se promet u oba smjera odvija usporeno zbog policijskog očevida i uklanjanja vozila s kolnika - rekli su nam iz zagrebačke policije.