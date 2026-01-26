Obavijesti

PROMETNI KAOS NA SAVSKOJ

VIDEO Četvero ozlijeđenih u sudaru kod Vjesnika. Frontalka izazvala kaos i zastoj tramvaja

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Četvero ozlijeđenih u sudaru kod Vjesnika. Frontalka izazvala kaos i zastoj tramvaja
Foto: Čitatelj 24sata

Tramvajski promet nije obustavljen, no cestovni se promet u oba smjera odvija usporeno zbog policijskog očevida i uklanjanja vozila s kolnika, rekli su nam iz zagrebačke policije.

Četvero ljudi ozlijeđeno je i prevezeno u bolnicu nakon sudara dva teretna automobila na Savskoj cesti kod Vjesnika. Do ove teške prometne nesreće došlo je u ponedjeljak oko 7 sati ujutro na samom križanju Savske ceste i Zagrebačke avenije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sudar kod Vjesnika 00:14
Sudar kod Vjesnika | Video: čitatelj/24sata

Prema službenim informacijama iz zagrebačke policije, dvoje ozlijeđenih zbrinuto je u Klinici za traumatologiju, dok je preostalo dvoje prevezeno u Kliničku bolnicu Dubrava.

NISU BILI VEZANI Detalji tragične nesreće kraj Rugvice: Izletjeli na nasipu, poginuo je Uzbekistanac (39)
Detalji tragične nesreće kraj Rugvice: Izletjeli na nasipu, poginuo je Uzbekistanac (39)

Zbog nesreće je neko vrijeme bio potpuno obustavljen tramvajski promet te su tramvaji preusmjereni oko Savske. 

- Cestovni se promet u oba smjera odvija usporeno zbog policijskog očevida i uklanjanja vozila s kolnika - rekli su nam iz zagrebačke policije.

