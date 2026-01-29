Obavijesti

'HVALA SAD-U'

Zelenski: Očekujemo da Rusija poštuje dogovor o pauzi napada

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Profimedia

Ukrajinski predsjednik kaže da će idući dani pokazati hoće li Moskva tjedan dana prestati gađati Kijev i druge gradove zbog zime

Admiral

 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u četvrtak da očekuje provedbu sporazuma prema kojem Rusija tjedan dana neće gađati Kijev i druge ukrajinske gradove zbog oštrih zimskih vremenskih uvjeta, što je najavio američki predsjednik Donald Trump.

Zelenskij je rekao da će idući dani pokazati hoće li se Moskva pridržavati dogovora.

MREŽAMA SE BRANE OD DRONOVA FOTO Ovako izgledaju ulice u Ukrajini: 'Jedino ispod mreže možemo doći do trgovine'
FOTO Ovako izgledaju ulice u Ukrajini: 'Jedino ispod mreže možemo doći do trgovine'

"Naši su timovi o tome razgovarali u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Očekujemo da se dogovori provedu", napisao je Zelenskij na engleskom jeziku na društvenoj mreži X. "Koraci prema deeskalaciji pridonose stvarnom napretku prema okončanju rata."

Govoreći odmah nakon toga u svom noćnom videoobraćanju, Zelenskij je zahvalio Washingtonu na inicijativi koju je opisao kao zaustavljanje ruskih napada na energetske ciljeve.

prizori ruskog napada FOTO Još jedna noć užasa u Ukrajini: Ruski dronovi i rakete rušili zgrade, ima mrtvih
FOTO Još jedna noć užasa u Ukrajini: Ruski dronovi i rakete rušili zgrade, ima mrtvih

"Hvala američkoj strani na njihovim naporima da osiguraju prekid udara na energetske objekte u ovom trenutku i nadajmo se da će Amerika u tome uspjeti", rekao je.

"Vidjet ćemo kakva će biti stvarna situacija s našim energetskim postrojenjima i gradovima u danima i noćima koji dolaze."

