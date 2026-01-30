Rusi zbog vlastite laži upali u smrtonosnu zamku u Ukrajini: 'Osudili su vojnike na uništenje'

Ruske jurišne postrojbe kod Kupjanska u Harkivskoj oblasti našle su se u gotovo nadrealnoj i smrtonosnoj situaciji. Zbog lažnih izvještaja vlastitih zapovjednika, koji su Moskvi prerano prijavili osvajanje ključnih položaja, vojnici su ostali bez topničke podrške i postali laka meta za ukrajinsku vojsku. Informacije o bizarnoj birokratskoj zamci prvi je objavio pokret Ateš, a detaljna analiza stanja na terenu otkriva duboki jaz između propagande Kremlja i kaotične stvarnosti bojišnice, prenosi Kyiv Independent.

Prema izvještaju koji je na Telegramu objavio partizanski pokret Ateš, zapovjedništvo ruske 122. motorizirane pješačke pukovnije dovelo je vlastite vojnike u kritičnu situaciju. U očajničkoj želji da prikažu brze uspjehe i ojačaju pregovaračku poziciju Kremlja, časnici su stožeru prijavili zauzimanje nekoliko strateških položaja u samom gradu i njegovoj okolici, iako su se ondje i dalje vodile žestoke borbe. Posljedice ove laži pokazale su se kobnima.

"Zapovjedništvo 122. pukovnije osudilo je vlastite vojnike na uništenje kod Kupjanska. Naš agent iz pukovnije javlja o kritičnoj situaciji koja je nastala isključivo zbog laži ruskog zapovjedništva", stoji u priopćenju Ateša.

Problem je nastao jer su sporni sektori na službenim ruskim vojnim kartama odmah označeni kao "pozadinske" ili osigurane zone. Zbog toga je rusko topništvo dobilo formalnu zabranu gađanja tih koordinata kako ne bi djelovalo po "vlastitom teritoriju". U stvarnosti, ruske jurišne grupe ostale su prikovane vatrom ukrajinskih snajperista i strojnica. Kada su zatražili hitnu topničku podršku, ona je izostala.

"Traže vatrenu podršku kako bi ušutkali ukrajinske položaje, no topništvo 122. pukovnije šuti", navodi se u uizvještaju. Agent Ateša unutar jedne topničke jedinice potvrdio je da posade, pozivajući se na službenu zabranu, odbijaju pružiti podršku, ostavljajući pješaštvo na cjedilu.

"Dok zapovjedništvo sastavlja pozitivna izvješća, njihove jurišne postrojbe metodično se uništavaju u vatrenim džepovima bez ikakve šanse za pomoć. Laži generala postale su najučinkovitije oružje protiv same ruske vojske", zaključuje Ateš.

Gerasimovljeva "paralelna stvarnost"

Ovaj incident nije izoliran slučaj, već dio šire strategije ruskog vojnog vrha koji, prema analizama zapadnih instituta, stvara "paralelnu stvarnost" za Vladimira Putina i domaću javnost. Institut za proučavanje rata (ISW) navodi kako rusko zapovjedništvo svjesno preuveličava uspjehe kako bi izvršilo pritisak na Ukrajinu i Zapad da pristanu na ustupke koje Rusija ne može postići vojnim putem.

Načelnik ruskog Glavnog stožera Valerij Gerasimov nedavno je izvijestio o navodnom zauzimanju mjesta Kupjansk-Vuzlovi, ključnog željezničkog čvorišta. Ukrajina je te tvrdnje oštro demantirala. Andrij Kovalenko, voditelj Centra za suzbijanje dezinformacija, optužio je Gerasimova da "hrani Putinovu paralelnu stvarnost" izvještajima koji nemaju veze sa stanjem na terenu.

Zanimljivo je da su čak i istaknuti proruski vojni blogeri ismijali Gerasimovljeve tvrdnje. Jedan od njih nazvao je izvješće o Kupjansku "prekrasnim izvještajem", što je fraza koja se u tim krugovima koristi za ismijavanje očitih laži s bojišta. Drugi je cinično dodao da se sve te pobjede vjerojatno događaju na "skrivenoj strani Kupjanska".