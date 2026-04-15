Novi krvavi napad u školi u Turskoj: Četvero mrtvih!

Stravična pucnjava potresla je srednju školu u turskom gradu Kahramanmaras, gdje su se usred nastave začuli hici koji su izazvali paniku među učenicima i osobljem. Prema riječima guvernera Mükerrem Ünlüer, u napadu su poginule četiri osobe, dok je oko 20 ljudi ozlijeđeno. Incident se dogodio u srednjoj školi Aysel Çalık High School, u okrugu Onikišubat, a na mjesto događaja odmah su upućene brojne policijske snage. Vlasti zasad ne znaju motiv napada, a istraga je u tijeku. Guverner je naglasio da se sve odvijalo vrlo brzo te da su prve informacije ukazivale na veliki broj stradalih, javlja Reuters.

- Dogodio se tragičan incident u jednoj od naših škola. Imamo informacije o ozlijeđenima, a nažalost i o poginulima. Detaljno istražujemo slučaj - poručio je.

Prema riječima guvernera Mükerrem Ünlüer, napadač je bio učenik osmog razreda koji je u školu došao teško naoružan – imao je čak pet pištolja i sedam spremnika. Ušao je u dvije učionice i počeo pucati, ostavljajući iza sebe krvavi trag. U napadu su poginule četiri osobe – jedna nastavnica i troje učenika.

Vlasti sumnjaju da je oružje pripadalo njegovom ocu, bivšem policajcu, od kojeg ga je navodno uzeo prije napada.

Nakon krvavog pohoda, napadač je počinio samoubojstvo pucajući u sebe.

U međuvremenu su u regiju stigli i ministar obrazovanja Yusuf Tekin te ministar unutarnjih poslova Mustafa Çiftçi kako bi pratili razvoj situacije na terenu.

Podsjetimo, riječ je o još jednom u nizu nasilnih incidenata u školama. U sličnom napadu koji se dogodio u utorak, samo dan ranije, na jugu Turske ozlijeđeno je 16 osoba, dok je napadač počinio samoubojstvo nakon što ga je policija opkolila.