Obavijesti

News

Komentari 1
DESECI RANJENIH

Novi krvavi napad u školi u Turskoj: Četvero mrtvih!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Novi krvavi napad u školi u Turskoj: Četvero mrtvih!
Foto: 24sata

U srednjoj školi na jugu Turske odjeknuli su pucnjevi, vlasti su potvrdile više mrtvih i velik broj ozlijeđenih dok policija i dalje istražuje što se točno dogodilo

Stravična pucnjava potresla je srednju školu u turskom gradu Kahramanmaras, gdje su se usred nastave začuli hici koji su izazvali paniku među učenicima i osobljem. Prema riječima guvernera Mükerrem Ünlüer, u napadu su poginule četiri osobe, dok je oko 20 ljudi ozlijeđeno. Incident se dogodio u srednjoj školi Aysel Çalık High School, u okrugu Onikišubat, a na mjesto događaja odmah su upućene brojne policijske snage. Vlasti zasad ne znaju motiv napada, a istraga je u tijeku. Guverner je naglasio da se sve odvijalo vrlo brzo te da su prve informacije ukazivale na veliki broj stradalih, javlja Reuters.

- Dogodio se tragičan incident u jednoj od naših škola. Imamo informacije o ozlijeđenima, a nažalost i o poginulima. Detaljno istražujemo slučaj - poručio je.

Prema riječima guvernera Mükerrem Ünlüer, napadač je bio učenik osmog razreda koji je u školu došao teško naoružan – imao je čak pet pištolja i sedam spremnika. Ušao je u dvije učionice i počeo pucati, ostavljajući iza sebe krvavi trag. U napadu su poginule četiri osobe – jedna nastavnica i troje učenika.

Vlasti sumnjaju da je oružje pripadalo njegovom ocu, bivšem policajcu, od kojeg ga je navodno uzeo prije napada.

Nakon krvavog pohoda, napadač je počinio samoubojstvo pucajući u sebe.

U međuvremenu su u regiju stigli i ministar obrazovanja Yusuf Tekin te ministar unutarnjih poslova Mustafa Çiftçi kako bi pratili razvoj situacije na terenu.

PRESUDIO JE SEBI Tragedija u školi u Turskoj! Bivši učenik uletio sa sačmaricom i krenuo pucati, ranio 16 ljudi
Tragedija u školi u Turskoj! Bivši učenik uletio sa sačmaricom i krenuo pucati, ranio 16 ljudi

Podsjetimo, riječ je o još jednom u nizu nasilnih incidenata u školama. U sličnom napadu koji se dogodio u utorak, samo dan ranije, na jugu Turske ozlijeđeno je 16 osoba, dok je napadač počinio samoubojstvo nakon što ga je policija opkolila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO 20 brodova prošlo kroz Hormuz. Izrael i Libanon složni: Hezbolah se mora razoružati
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO 20 brodova prošlo kroz Hormuz. Izrael i Libanon složni: Hezbolah se mora razoružati

Sjedinjene Države postigle su velik napredak u razgovorima s Iranom, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance u ponedjeljak u razgovoru za Fox News. Upitan slijede li novi razgovori, Vance je rekao da je sad lopta na iranskom terenu
SAD šalje tisuće vojnika na Bliski istok? Iran: 'Još jedan naš brod uspio je proći Hormuz'
IZ MINUTE U MINUTU

SAD šalje tisuće vojnika na Bliski istok? Iran: 'Još jedan naš brod uspio je proći Hormuz'

Već punih 46 dana traje rat u Iranu. U Washingtonu je održana prva runda razgovora između Izraela i Libanona, dok SAD istodobno otkriva detalje pomorske blokade Irana, a Teheran poručuje da će je zaobići trgovinom preko svojih granica. Napetosti dodatno rastu nakon što je teretni brod pogođen projektilima u Omanskom zaljevu, Kina zaprijetila protumjerama zbog američkih poteza
Nakon otkrića 24sata, Uskok ušao u Judo savez! Kupe papire o tome kako i na što se trošilo...
POTVRĐENO ZA 24SATA

Nakon otkrića 24sata, Uskok ušao u Judo savez! Kupe papire o tome kako i na što se trošilo...

U zadnjih tjedan dana smo pisali o ljetovanju i pićima sina glavnog tajnika Olimpijskog odbora, skrivenim troškovima ljetovanja i kako je moćni HDZ-ovac i siva eminencija Tomislav Čuljak dobio od Saveza Land Cruiser

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026