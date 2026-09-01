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OBJAVIO HZJZ

Novi nalazi vode iz Gospića: 'Svi uzorci su zdravstveno ispravni'

Piše Ivan Štengl,
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Novi nalazi vode iz Gospića: 'Svi uzorci su zdravstveno ispravni'
Gospić: Voda iz slavine | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Uzorkovanje se nastavlja sukladno dinamici koju je propisalo Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju, a rezultati će biti objavljeni nakon završetka analiza.

Voda iz slavina na području Ličko-senjske županije potpuno je zdravstveno ispravna, potvrdilo je još jedno testiranje vode iz uzoraka uzetih 19. kolovoza, javlja HZJZ.

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo 19. kolovoza proveo je novo izvanredno uzorkovanje i analizu vode iz javnih vodoopskrbnih sustava na području Ličko-senjske županije. Uzeto je četrnaest uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama unutar zona opskrbe Senj, Tonkovića Vrilo i Mrđenovac.

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- Svi analizirani uzorci vode zdravstveno su ispravni. Nisu utvrđena odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad granice određivanja niti u jednom uzorku - navode i dodaju:

- Novi rezultati, u skladu su s prethodnim analizama, ponovno su potvrdili da je voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna i sigurna za piće.

Uzorkovanje se nastavlja sukladno dinamici koju je propisalo Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju, a rezultati će biti objavljeni nakon završetka analiza.

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