Novi nalazi vode iz Gospića: 'Svi uzorci su zdravstveno ispravni'

Voda iz slavina na području Ličko-senjske županije potpuno je zdravstveno ispravna, potvrdilo je još jedno testiranje vode iz uzoraka uzetih 19. kolovoza, javlja HZJZ.

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo 19. kolovoza proveo je novo izvanredno uzorkovanje i analizu vode iz javnih vodoopskrbnih sustava na području Ličko-senjske županije. Uzeto je četrnaest uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama unutar zona opskrbe Senj, Tonkovića Vrilo i Mrđenovac.

- Svi analizirani uzorci vode zdravstveno su ispravni. Nisu utvrđena odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad granice određivanja niti u jednom uzorku - navode i dodaju:

- Novi rezultati, u skladu su s prethodnim analizama, ponovno su potvrdili da je voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna i sigurna za piće.

Uzorkovanje se nastavlja sukladno dinamici koju je propisalo Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju, a rezultati će biti objavljeni nakon završetka analiza.