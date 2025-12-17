Obavijesti

TRAGEDIJA KOJA JE POTRESLA SLOVENIJU

Novi obrat oko ubojstva Aleša Šutara: Policija privela novog osumnjičenog, pretresli i kuću

Piše Ivan Štengl,
Okružno tužiteljstvo Novo Mesto sredinom studenog dobilo je niz prijava ljudi koji su tvrdili da osoba koja je udarila žrtvu nije u pritvoru

Slovenska policija je po nalogu Okružnog suda u Novom Mestu pretražila dom novog osumnjičenika (20) za za smrt ugostitelja Aleša Šutara (48) pred noćnim klubom u Novom Mestu, prenosi RTV SLO.

Policija je privela osumnjičenika te mu je određen pritvor. Kako pišu slovenski mediji, više je svjedoka izjavilo da Šutaru udarac nije zadao 21-godišnjak već njegov 20-godišnji rođak.

Novo Mesto: Suze i upaljene svijeće na mjestu na kojem je ubijen muškarac
Sud je 12. prosinca na slobodu pustio Sabrijana Jurkoviča (21), mladića osumnjičenog za smrt ugostitelja. Tužitelji su naglasili da su prve informacije ukazivale na njegovu odgovornost osim jedne bilješke koja je ukazivala da bi krivac mogao biti netko drugi.

EVO ŠTO ZNAČI Slovenija uvodi 'Šutarov zakon' nakon brutalnog ubojstva Aleša (48). Donosi drastične mjere...
Slovenija uvodi 'Šutarov zakon' nakon brutalnog ubojstva Aleša (48). Donosi drastične mjere...

Okružno tužiteljstvo Novo Mesto sredinom studenog dobilo je niz prijava ljudi koji su tvrdili da osoba koja je udarila žrtvu nije u pritvoru.

- Još uvijek čekamo stručno mišljenje Zavoda za sudsku medicinu o vrsti i težini ozljeda, uzroku smrti te dodatna stručna svjedočenja.

Sudska istraga protiv osumnjičenika još nije završena, a daljnji tijek postupka, prema navodima suda, u prvom redu ovisi o postupanju tijela kaznenog progona. Za portal 24.ur iz tužiteljstva su potvrdili kako su zaprimili odluku sudskog vijeća te kako će daljnje odluke donijeti nakon proučavanja predmeta.

Milan Krstič, Jurkovičev odvjetnik, za 24.ur izjavio je kako njegov klijent i dalje ima status okrivljenika, kao i svatko protiv koga je pokrenuta neka istraga, no kako je uvjeren da će na kraju biti oslobođen.

Podsjetimo, Šutar je preminuo krajem listopada nakon što je ispred noćnog kluba LokalPatriot zadobio udarac u glavu. Došao je po svojeg sina, kojega je ranije počela maltretirati skupina Roma, te ga je pokušao zaštiti, no napadnut je, a jedan od napadača iz skupine Roma udario ga je u glavu. Zadobio je teške ozljede glave, unutarnje krvarenje i prijelom vratnog kralješka, nakon čega ga liječnici nisu mogli spasiti te je naposljetku preminuo.

