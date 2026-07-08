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RIZIK OD POŽARA

Novi pakleni val stiže u Europu: Prijete temperature do 45°C

Piše 24sata,
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Novi pakleni val stiže u Europu: Prijete temperature do 45°C
Foto: Severe Weather Europe
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Veliki šumski požari već haraju dijelovima Portugala, Španjolske i juga Francuske, gdje su zbog visokih temperatura i vrlo niske vlažnosti zraka uvjeti za njihovo širenje iznimno povoljni

Srpanj donosi novi val ekstremnih vrućina koji će zahvatiti velik dio Europe. Nakon što su Španjolska, Portugal i Francuska danima na udaru nesnosnih temperatura, meteorolozi upozoravaju da će se toplinski val tijekom ovog i idućeg tjedna proširiti prema središnjoj Europi, Italiji i Balkanu. Uzrok novog toplinskog udara je snažna anticiklona, poznata kao toplinska kupola, koja sprječava prodor svježijeg atlantskog zraka. Zbog toga temperature u dijelovima jugozapadne Europe već danima dosežu između 40 i 45 stupnjeva, što je i do 15 stupnjeva više od prosjeka za ovo doba godine, prenosi Severe Weather.

Ni noći ne donose olakšanje. U velikim gradovima poput Madrida ponovno se bilježe tropske noći, kada temperatura ne pada ispod 20 stupnjeva, zbog čega se građani teško oporavljaju od dnevnih vrućina.

Ekstremne temperature dodatno pogoršavaju sušu i povećavaju opasnost od požara. Veliki šumski požari već haraju dijelovima Portugala, Španjolske i juga Francuske, gdje su zbog visokih temperatura i vrlo niske vlažnosti zraka uvjeti za njihovo širenje iznimno povoljni.

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Prema prognozama meteorologa, toplinska kupola mogla bi se zadržati najmanje do sredine srpnja. Najtoplije će i dalje biti u Španjolskoj, Portugalu i Francuskoj, gdje bi se u pojedinim područjima temperatura mogla ponovno približiti 45 stupnjeva, čime bi mogli pasti novi temperaturni rekordi.

Vrućina će se postupno širiti i prema ostatku Europe. U Ujedinjenom Kraljevstvu očekuju se temperature iznad 30 stupnjeva, dok će Njemačka i zemlje Beneluksa tijekom vikenda dosezati između 30 i 35 stupnjeva.

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Na udaru toplinskog vala naći će se i Italija te Balkan. U većem dijelu Italije temperature će se penjati do visokih 30-ak stupnjeva, dok bi na Balkanu tijekom idućeg tjedna lokalno mogle dosezati između 38 i 41 stupnja.

Meteorolozi upozoravaju da dugotrajno izlaganje ovakvim temperaturama povećava rizik od dehidracije, toplinske iscrpljenosti i toplinskog udara, posebno kod starijih osoba, djece, kroničnih bolesnika i ljudi koji rade na otvorenom.

Ako se aktualni vremenski obrasci zadrže, velik dio Europe mogao bi ostati pod izrazitim toplinskim opterećenjem najmanje do sredine srpnja.

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