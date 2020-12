Novi predsjednik zagrebačke Skupštine je Mislav Herman

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u utorak su većinom glasova podržali izbor Mislava Hermana (HDZ) za predsjednika Skupštine koji je na toj dužnosti naslijedio Dragu Prgometa

<p>Herman je izabran je s 30 glasova 'za', sedam protiv i osam suzdržanih nakon što je Prgomet razriješen s dužnosti na osobni zahtjev zbog, kako je obrazloženo, stručnih i znanstvenih obveza.</p><p>Herman je u prvom obraćanju kazao da će biti uključiv, poticati različitost stavova i mišljenja te razmotriti sve konstruktivne prijedloge.</p><p>"Nalazimo se u izazovnim vremenima i zajedništvo nam je potrebno više nego ikad prije. Trebamo udružiti snage, mudrost, znanje i kompetenciju kako bismo radili na poboljšanju života naših sugrađana", poručio je Herman.</p><p>SDP-ovi gradski zastupnici odlučili biti suzdržani prilikom glasanja jer je većina u Gradskoj skupštini svojedobno odbila promjenu na dužnosti potpredsjednika Skupštine nakon što je Krešimir Kartelo<strong> </strong>(Neovisni za Hrvatsku), podržavajući proračun za 2020., prešao na stranu većine.</p><p>Matej Mišić (SDP) rekao je da nemaju ništa protiv Hermana, međutim postoji problem koji se temelji na članku 13. Poslovnika Skupštine, u kojem piše da se dva potpredsjednika Skupštine biraju na prijedlog većine, a dva na prijedlog manjine.</p><p>Ovaj prijedlog za promjenom predsjednika Skupštine potpisalo je 26 zastupnika, ali je problem, kaže, Mišić, što se među njima nalaze i tri potpredsjednika Skupštine.</p><p>"Jedan od potpredsjednika Skupštine dolazi iz redova manjine, a prilikom zadnjeg izglasavanja proračunu istom je dao podršku i de facto postao zastupnik većine. Na 31. sjednici Skupštine zastupnici manjine tražili su da se zbog toga taj potpredsjednik razriješi i zamijeni stvarnim zastupnikom manjine, što je odbijeno", objasnio je<strong>.</strong></p><p>Krešimir Kartelo je podsjetio da Neovisni za Hrvatsku, kad su iz većine prešli u oporbu, nisu dobili ni jedno mjesto u skupštinskim odborima.</p><p>"Dobili smo nula. To je bio konsenzus oporbe. To je politička kultura o kojoj se ovdje govori. Zaslugom Stanka Kordića to je promijenjeno. Navedite mi jednu ustanovu u Gradu Zagrebu u kojoj su predstavnici Neovisnih. Nema ih", kazao je.</p>