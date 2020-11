Herman: Povratak zagrebačkog HDZ-a na tron gradske politike

<p>Liječnik <strong>Mislav Herman</strong>, jedini kandidat za predsjednika zagrebačkog HDZ-a na izborima u nedjelju, 22. studenoga, poručio je u petak da će konsolidiranje gradskoga odbora stranke biti njegov prvi korak u 'povratku zagrebačkoga HDZ-a na tron gradske politike'.</p><p>- Stabilizacija, mir i međusobno uvažavanje svih članova nužni su preduvjeti sigurne pobjede na lokalnim izborima u svibnju iduće godine - istaknuo je Herman na konferenciji za novinare u prostorijama zagrebačkog HDZ-a, na kojoj se on i njegov tim predstavio javnosti.</p><p>Kaže da je jedini kandidat za predsjednika zagrebačkog HDZ-a, imali su i drugih zainteresiranih kandidata, a zašto oni nisu priložili svoju kandidaturu, kaže, treba pitati njih.</p><p>Herman je istaknuo da je dobro upoznat sa svim gradskim područjima i procesima, a što je rezultat njegovog 23-godišnjeg političkog djelovanja.</p><p>- Odgovorno tvrdim da je Gradu Zagrebu nužna slojevita obnova, kao i promjena u viziji, snazi i prioritetima - poručio je. </p><p>Na pitanje novinara hoće li biti kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba, Herman je rekao da je prva stavka koju moraju napraviti konsolidacija i stabilizacija zagrebačkog HDZ-a, a nakon toga će iznjedriti svoju kandidatkinju ili kandidata za gradonačelnika Zagreba i o tome na vrijeme izvijestiti javnost.</p><p>Na unutarstranačke izbore, koji će se održati u nedjelju 22. studenoga, izlaze s programom koji će se temeljiti na osam točaka - obnova Grada Zagreba nakon potresa; financijska konsolidacija Grada Zagreba; strukturiranje utjecaja članova na politički smjer stranke; osnaživanje stranačke komunikacije kao odgovor na potrebe zajednice; uloga mjesne samouprave u Gradu Zagrebu; prilagodba rada stranačkih organizacija izazovima vremena u kojem živimo, moderne politike HDZ-a Grada Zagreba za bolji i učinkovitiji Grad te moderna javna infrastruktura u skladu s potrebama građana. </p><p>Mislav Herman rekao je da su članovi njegovog tima jasan pokazatelj smjera kojim želi pokrenuti zagrebački gradski odbor HDZ-a, jer svi oni kao i on, dolaze iz redova stranačke baze i svi su predsjednici velikih ogranaka gradskih četvrti.</p><p>Ističe da su se dokazali svojim angažmanom i iskustvom u dosadašnjem stranačkom radu te uživaju veliki ugled u lokalnoj zajednici. </p><p>Članovi Hermanovog tima i kandidati za dopredsjednike zagrebačkog HDZ-a su:<strong> Ante Plazonić</strong>, <strong>Frane Barbarić</strong>,<strong> Mario Župan</strong> i <strong>Zvonimir Milas.</strong> </p><p>Mislav Herman kaže da je odlučio istaknuti kandidaturu za predsjednika zagrebačkog HDZ-a "s osjećajem posebne odgovornosti prema rodnom gradu i HDZ-u kao stranci uz koju je odrastao i politički stasao".</p><p>Smatra da je danas u gradskoj politici prije svega potrebno zajedništvo koje motivira, pokreće i nudi rješenja, a takvo zajedništvo ne nude oni koji nas vraćaju u prošlost, ratove i podjele, koji samo kritiziraju, a vođenje Grada svode na puki aktivizam.</p><p>- Takvo zajedništvo nude oni koji pažljivo promišljaju i planiraju, a u kriznim situacijama donose odluke - poručio je. </p><p>Mislav Herman rođen je 1977. u Zagrebu gdje se i školovao. Po struci je liječnik, specijalist ginekologije i opstetricije. Asistent je na zagrebačkom Medicinskom fakultetu, a posljednjih 17 godina radi u Klinici za ženske bolesti i porođaje KBC-a Zagreb. Član je HDZ-a od 1997. kada je kao student Medicinskog fakulteta "svoj politički angažman odlučio započeti u stožernoj stranci hrvatskoga naroda", rekao je.</p><p>Od 2017. je zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, a sada je i kandidat za novog predsjednika Gradske skupštine.</p><p>Očekuje da će na idućoj skupštinskoj sjednici 8. prosinca dobiti potporu gradskih zastupnika i biti izabran za predsjednika Gradske skupštine Zagreba.</p><p>Na pitanja novinara rekao je da je HDZ i dalje koalicijski partner gradonačelnika<strong> Milana Bandića </strong>te najavio da će na sjednici 8. prosinca podržati prijedlog gradskog proračuna za 2021. jer su sudjelovali u njegovom stvaranju i zato niti ne idu s amandmanima.</p><p>Upitan kako komentira informaciju o višestrukom uvećanju troškova izgradnje sljemenske žičare kao i film o navodnim malverzacijama, poslan svim gradskim zastupnicima, Herman je rekao da to prate i da ih to brine.</p><p>Podsjetio je da su na jednoj od prethodnih skupštinskih sjednica zatražili od Bandića detaljan financijski izvještaj o tom projektu. Podsjetio je i da su žičara i rotor bili amandmani HDZ-a i da su im izrazito važni.</p>