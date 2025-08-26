Obavijesti

TRAŽI JAČE SANKCIJE MOSKVI

Zelenski otkrio u kojim bi se državama mogao sastati s Putinom: Izbjegavaju pregovore

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Zelenski traži izravne pregovore s Putinom u cilju okončanja rata u Ukrajini, ali ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da nije pripremljen dnevni red za takav sastanak...

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u utorak da bi Turska, zaljevske ili europske zemlje mogli biti domaćini pregovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Zelenski traži izravne pregovore s Putinom u cilju okončanja rata u Ukrajini, ali ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da nije pripremljen dnevni red za takav sastanak.

"Pa, ovaj će tjedan biti kontakata s Turskom, sa zaljevskim zemalja i s europskim zemljama koje bi mogle biti domaćini pregovora s Rusima", rekao je Zelenski u noćnom video obraćanju.

"S naše strane, stvari će biti maksimalno pripremljene kako bi se okončalo rat."

Zelenski je to izjavio dok su se predstojnik njegova ureda Andrij Jermak i predsjednik ukrajinskog vijeća za nacionalnu sigurnost nalazili u Kataru radi sastanka s katarskim ministrom obrane.

Zelenski je rekao da pregovori ovise o koordinaciji s ukrajinskim partnerima, prije svega Sjedinjenim Državama, kako bi se osiguralo da se na Rusiju izvrši dovoljan pritisak. O tome se u ponedjeljak u Kijevu razgovaralo s američkim izaslanikom Keithom Kelloggom.

"Sve dalje strogo ovisi o volji svjetskih vođa, od kojih su najvažnije Sjedinjene Države, kako bi se izvršilo pritisak na Rusiju", rekao je.

"Rusija samo daje signale da će nastaviti izbjegavati prave pregovore. To se može promijeniti samo snažnim sankcijama, snažnim carinama - stvarnim pritiskom."

