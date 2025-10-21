Novi ruski napad na ukrajinsku pograničnu regiju Černihiv u ponedjeljak uzrokovao je nestanak struje na dijelovima teritorija na sjeveru zemlje
Novi ruski napad: Nestalo je struje na sjeveru Ukrajine
Lokalna elektroenergetska tvrtka Černihivoblenergo priopćila je da je posljednji napad ciljao energetsko postrojenje, ali nije navela koje. Jurij Fomičev, gradonačelnik Slavutiča, koji se nalazi 45 km zapadno od elektrane Černobil u Kijevskoj regiji, rekao je na Telegramu da je dio grada ostao bez struje u incidentu. Hitne službe rade na obnavljanju opskrbe strujom.
Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća o napadu, a nije bilo ni komentara iz Rusije.
Ruski napadi dronovima i raketama posljednjih tjedana usredotočili su se na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu i plinski sektor dok se približava zima usred rata koji traje više od tri i pol godine.
Napadi na Kijev i druge dijelove zemlje ranije ovog mjeseca ostavili su bez struje više od milijun ljudi.
Ruski napadi ovog mjeseca prisilili su Ukrajinu da obustavi aktivnosti u nekoliko velikih plinskih postrojenja, tako je da je Kijevu potreban veći uvoz. Predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u ponedjeljak da bi Ukrajina ove zime mogla uvesti plin u vrijednosti od oko 2 milijarde dolara iz Europe, Sjedinjenih Država i Azerbajdžana.
Premijerka Julija Sviridenko u ponedjeljak je s članovima parlamenta razgovarala o otpornosti ukrajinskog energetskog sustava u sklopu novog tijela posvećenog koordinaciji rada između parlamenta, ureda predsjednika i vlade.
Ukrajina je također pokrenula napade na ruske energetske ciljeve, uključujući najmanje 58 napada na ključna mjesta od početka kolovoza.
