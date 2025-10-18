Ključni ruski naftni terminal na Krimu u plamenu - satelitske snimke otkrile što je uništeno

Nakon niza ukrajinskih napada ovog mjeseca, ključno rusko središte za opskrbu gorivom na Krimu pretrpjelo je golemu štetu. Najnovije satelitske snimke potvrdile su ono o čemu se nagađalo tjednima: ukrajinski napadi nanijeli su katastrofalnu štetu naftnom terminalu u Feodosiji. Prema analizi koju je objavio Radio Slobodna Europa, uništeno je najmanje 11 golemih spremnika goriva, dok je nekoliko drugih pretrpjelo toliko teška oštećenja da je njihov popravak gotovo nemoguć. Ovi udari predstavljaju ozbiljan udarac za rusku logistiku i ekonomiju na okupiranom poluotoku.

Dva precizna udara u tjedan dana

Ukrajinske snage izvele su dva koordinirana napada na Pomorski naftni terminal (Morskoy Neftyanoi Terminal) u Feodosiji, strateški važan objekt za rusku vojsku. Prvi udar bio je 6. listopada, a drugi, još razorniji, uslijedio je 13. listopada. Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine potvrdio je napade, opisujući postrojenje kao "višenamjenski tehnološki kompleks" koji služi za pretovar nafte i naftnih derivata između željezničkih cisterni, morskih plovila i cestovnog prijevoza, a sve u svrhu opskrbe ruske vojske.

Nakon napada izbio je ogroman požar. Gusti crni dim nadvio se nad lukom, a svjedoci su izvještavali o eksplozijama dok se vatra širila s jednog spremnika na drugi. Prema izvješćima, požar je bio toliko intenzivan da ga vatrogasne službe nisu uspjele staviti pod kontrolu više od dva dana, a plamen je bio vidljiv s udaljenosti od čak 25 kilometara.

Nemoćna protuzračna obrana i strateški gubici

Posebno je značajna činjenica da ruski sustav protuzračne obrane Pantsir, postavljen na lokaciji još 2022. godine, nije uspio spriječiti niti jedan od ukrajinskih napada. To uključuje i raniji napad iz listopada 2024. godine, kada je uništeno ili teško oštećeno 14 spremnika. Neuspjeh obrane ukazuje na sofisticiranost ukrajinskog planiranja i sve veću ranjivost ključnih ruskih vojnih postrojenja.

Terminal u Feodosiji najveći je takav objekt na Krimu, s procijenjenim kapacitetom skladištenja do 193.000 kubičnih metara naftnih derivata. Njegovo uništenje izravno ugrožava opskrbne linije za ruske trupe na jugu Ukrajine i na samom poluotoku, otežavajući im vođenje daljnjih operacija. Ruske okupacijske vlasti na Krimu pokušale su umanjiti značaj događaja, opisujući ga isključivo kao "požar" i ne spominjući ukrajinski napad.

Šira strategija: Udar na rusko gospodarstvo i vojsku

Ovi napadi dio su šire i sustavne ukrajinske kampanje usmjerene na rusku energetsku infrastrukturu. Vojni analitičari ističu da je cilj dvojak: poremetiti opskrbu gorivom za rusku vojsku i nanijeti izravan ekonomski pritisak na Kremlj. Prema nekim procjenama, ukrajinski udari bespilotnim letjelicama pogodili su između 38 i 40 posto ruskih rafinerijskih kapaciteta, uzrokujući nestašice benzina i dizela te rast cijena diljem Rusije.

Dr. Aura Sabadus, viša suradnica Centra za analizu europske politike (CEPA), izjavila je za Newsweek kako je napad na Feodosiju "još značajniji s obzirom na to da je to najveće pretovarno čvorište u regiji". Dodala je: "Osim što potkopava rusku vojsku na poluotoku, šalje i snažnu poruku o odlučnosti Ukrajine da povrati Krim."

Ekonomski učinci već su vidljivi. Prema podacima Međunarodne agencije za energiju, ovi poremećaji smanjit će ruske rafinerijske kapacitete najmanje do sredine 2026. godine, dok su prihodi od izvoza nafte pali na tromjesečni minimum.

Uništenje terminala u Feodosiji nije samo taktička pobjeda za Ukrajinu, već strateški potez koji demonstrira sposobnost Kijeva da nanese bolne udarce duboko iza neprijateljskih linija. Dok se Rusija bori s posljedicama na bojištu i unutar vlastite ekonomije, ovi napadi jasno pokazuju da Ukrajina neće posustati u cilju potkopavanja ruskog ratnog stroja i oslobađanja svojih okupiranih teritorija.