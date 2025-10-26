Novi šef zagrebačkog HDZ-a: Sekta u Zagrebu želi kršćanstvo zamijeniti woke ideologijom

Novoizabrani predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević poručio je u nedjelju, nakon završetka unutarstranačkih izbora, da HDZ može preuzeti upravljanje u Gradu Zagrebu s konkretnim rješenjima koji muče Zagrepčane.

'Cilj mog tima i mene je da povežemo i napravimo sinergiju sa članstvom HDZ-a na terenu i građanima. Da dođemo među građane, slušamo problematiku i razgovaramo', rekao je Matijević u izjavi novinarima nakon izbora za predsjednika zagrebačkog HDZ-a, na kojima je bio jedini kandidat.

Zagreb: Kandidat za Predsjednika GO HDZ-a Ivan Matijević dao izjavu za medije | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Matijević je na toj funkciji zamijenio dosadašnjeg predsjednika Mislava Hermana.

Za potpredsjednike zagrebačkog HDZ-a izabrani su Danijela Blažanović, Mato Ačkar, Maksimilijan Šimrak i Marko Periša.

Matijević je poručio kako se neće umoriti niti će dopustiti svojim suradnicima, da se umore u političkoj borbi protiv ove, naglasio je, "ekstremno lijeve sekte koja više od četiri godine upravlja Zagrebom".

Dodao je kako aktualna gradska vlast ne zna rješavati probleme Zagrepčana, nego stalno gura neke ideološke teme. Naveo je da se problemi u Gradu samo gomilaju, ne vidi se nikakav izlaz niti se rješavaju na zadovoljstvo Zagrepčana.

Upozorio je da Možemo! u Zagrebu želi hrvatski kršćanski identitet zamijeniti woke ideologijom, što, dodao je, u HDZ-u ne mogu prihvatiti, kao ni pokušaje razaranja obitelji koja je temelj zajednice.

Matijević je rekao i da od vladajućih u Zagrebu zadnjih dana ima pokušaja cenzure.

"Zagreb je srednjoeuropski grad i povratak nekakvih sjena prošlosti i zvijezda petokraka kao vodilje u Zagrebu su nam neprihvatljive", poručio je. Također, neće prihvatiti i izjave članova Možemo! koji Domovinski rat nazivaju mitom.

Novi predsjednik zagrebačkog HDZ-a pozvao je članove stranke i Zagrepčane da se okupe i dijele vrijednosti koje ih povezuju. "Želimo postići zajedništvo i želimo se okupiti oko naših vrijednosti", rekao je.

Matijević se zahvalio predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću na podršci te njegovom prethodniku Mislavu Hermanu i njegovom timu.

Na stranačkim izborima Davor Božinović izabran je za predsjednika HDZ-a Zagrebačke županije, i na toj dužnosto zamijenio Željka Turka, a za potpredsjednike izabrani su Željko Turk, Krešimir Ačkar, Mato Čičak i Javor Bojan Leš.

"Naš glavni cilj ostaje jasan - provođenje odgovorne politike upravljanja HDZ-om Zagrebačke županije, utemeljene na iskustvu, povjerenju i zajedničkom boljitku", objavio je Božinović na svojem Facebooku.