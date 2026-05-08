Obavijesti

News

Komentari 0
ŠIRI SE HANTAVIRUS

Novi slučaj zaraze na kruzeru smrti: Dvoje Britanaca u bolnici

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Novi slučaj zaraze na kruzeru smrti: Dvoje Britanaca u bolnici
Foto: Dado Ruvic

Zdravstvene vlasti Velike Britanije prijavile su novi sumnjivi slučaj hantavirusa povezan s kruzerom MV Hondius. Dvoje britanskih putnika završilo je na liječenju, dok su drugi pod nadzorom i u samoizolaciji.

Britanske zdravstvene vlasti prijavile su novi sumnjivi slučaj hantavirusa povezan s kruzerom MV Hondius, čime je broj mogućih zaraza među britanskim državljanima dodatno porastao. Najnoviji slučaj zabilježen je na udaljenom otoku Tristan da Cunha u južnom Atlantiku, gdje su se putnici s broda iskrcali prošlog mjeseca, piše Sky News. Dosad su potvrđene dvije zaraze kod britanskih državljana. Jedan 69-godišnji putnik još se od kraja travnja liječi u privatnoj bolnici u Johannesburgu u Južnoafričkoj Republici, dok je 56-godišnji Martin Anstee prebačen na specijalističko liječenje u Nizozemsku nakon iskrcavanja s broda.

SPRJEČAVANJE EPIDEMIJE Putnike s kruzera na kojem se proširila zaraza prate zemlje diljem svijeta: 'Nije korona...'
Putnike s kruzera na kojem se proširila zaraza prate zemlje diljem svijeta: 'Nije korona...'

Još dvoje britanskih putnika vratilo se u Ujedinjeno Kraljevstvo i trenutačno su u samoizolaciji. Zasad nemaju simptome bolesti, ali su pod stalnim nadzorom zdravstvenih službi. Iz UKHSA-e poručuju kako nitko od britanskih državljana koji su još povezani s brodom trenutno ne prijavljuje simptome.

Dodatnu zabrinutost izazvala je situacija na otoku Tristan da Cunha. Britanski ministar za prekomorske teritorije Stephen Doughty rekao je kako se jedan otočanin nalazi u bolnici, dok je njegov supružnik u izolaciji. Četvero stanovnika otoka koji su također putovali brodom trenutno se nalaze na Svetoj Heleni. Ipak, britanske vlasti nisu službeno potvrdile radi li se o britanskom državljaninu.

SMRTONOSNI VIRUS Nizozemske bolnice potvrdile: Dvoje evakuiranih putnika s kruzera pozitivni na hantavirus
Nizozemske bolnice potvrdile: Dvoje evakuiranih putnika s kruzera pozitivni na hantavirus

U međuvremenu se vodi rasprava oko pristajanja kruzera na Kanarskim otocima. Španjolske hitne službe tvrde da će brod biti smješten u izolirano i ograđeno područje kako bi se smanjio rizik za stanovništvo. Sjedinjene Države već su najavile slanje zrakoplova za povratak svojih državljana s broda, a sličan plan ranije je objavila i Velika Britanija.

Dio stanovnika Kanara negoduje zbog dolaska kruzera i smatra da ih vlasti prisiljavaju da prihvate brod usred straha od moguće zaraze.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽAS NA A3 KOD IVANIĆ-GRADA Jedan mrtav u teškom sudaru!
STRAŠNO

UŽAS NA A3 KOD IVANIĆ-GRADA Jedan mrtav u teškom sudaru!

Iz policije navode kako se promet odvija jednim trakom te da je očevid u tijeku...
Iran zaprijetio SAD-u: 'Ako vidiš da lav pokazuje očnjake, nemoj misliti da se lav smiješi...'
EKSPLOZIJE U IRANU

Iran zaprijetio SAD-u: 'Ako vidiš da lav pokazuje očnjake, nemoj misliti da se lav smiješi...'

Dok SAD tvrde kako su munjevito reagirali na iranske pokušaje napada, Iranci kažu kako su oni uzvratili na američko raketiranje luka. 'Američka vojska, kršeći primirje, ciljala je iranski tanker s naftom koji je napuštao iransku obalu kao i drugo plovilo. Iranske snage su odmah uzvratile napadom na američke vojne brodove, nanoseći značajnu štetu,' objavili su Iranci
FOTO Putin u metalnom kavezu, tenkovi od kartona: Internet se sprda s paranojom ruskog vođe
STRAH OD NAPADA

FOTO Putin u metalnom kavezu, tenkovi od kartona: Internet se sprda s paranojom ruskog vođe

Dok se Kremlj pripremao za Paradu pobjede na Crvenom trgu, događaj koji je tradicionalno služio za demonstraciju vojne moći, ovogodišnja proslava protekla je u znaku straha i ismijavanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026