Novi slučaj zaraze na kruzeru smrti: Dvoje Britanaca u bolnici

Britanske zdravstvene vlasti prijavile su novi sumnjivi slučaj hantavirusa povezan s kruzerom MV Hondius, čime je broj mogućih zaraza među britanskim državljanima dodatno porastao. Najnoviji slučaj zabilježen je na udaljenom otoku Tristan da Cunha u južnom Atlantiku, gdje su se putnici s broda iskrcali prošlog mjeseca, piše Sky News. Dosad su potvrđene dvije zaraze kod britanskih državljana. Jedan 69-godišnji putnik još se od kraja travnja liječi u privatnoj bolnici u Johannesburgu u Južnoafričkoj Republici, dok je 56-godišnji Martin Anstee prebačen na specijalističko liječenje u Nizozemsku nakon iskrcavanja s broda.

Još dvoje britanskih putnika vratilo se u Ujedinjeno Kraljevstvo i trenutačno su u samoizolaciji. Zasad nemaju simptome bolesti, ali su pod stalnim nadzorom zdravstvenih službi. Iz UKHSA-e poručuju kako nitko od britanskih državljana koji su još povezani s brodom trenutno ne prijavljuje simptome.

Dodatnu zabrinutost izazvala je situacija na otoku Tristan da Cunha. Britanski ministar za prekomorske teritorije Stephen Doughty rekao je kako se jedan otočanin nalazi u bolnici, dok je njegov supružnik u izolaciji. Četvero stanovnika otoka koji su također putovali brodom trenutno se nalaze na Svetoj Heleni. Ipak, britanske vlasti nisu službeno potvrdile radi li se o britanskom državljaninu.

U međuvremenu se vodi rasprava oko pristajanja kruzera na Kanarskim otocima. Španjolske hitne službe tvrde da će brod biti smješten u izolirano i ograđeno područje kako bi se smanjio rizik za stanovništvo. Sjedinjene Države već su najavile slanje zrakoplova za povratak svojih državljana s broda, a sličan plan ranije je objavila i Velika Britanija.

Dio stanovnika Kanara negoduje zbog dolaska kruzera i smatra da ih vlasti prisiljavaju da prihvate brod usred straha od moguće zaraze.