Novi šokantni detalji nestanka austrijske influencerice: Dečko je živu zakopao u koferu?!

Slučaj ubojstva austrijske influencerice Stefanie Pieper (31), čije je tijelo pronađeno u studenom prošle godine, dobio je zastrašujući novi zaokret. Iako je njezin bivši dečko priznao zločin, tužiteljstvo u Grazu otkrilo je šokantne detalje obdukcije koji bacaju novo svjetlo na posljednje trenutke nesretne djevojke.

Podsjetimo, 31-godišnja vizažistica i influencerica iz Graza, koju je na Instagramu pratilo gotovo 50 tisuća ljudi, nestala je 23. studenoga 2025. godine. Te se večeri vraćala s božićne zabave, a prijateljici je prvo poslala poruku da je sigurno stigla kući. Međutim, ubrzo je uslijedila još jedna, uznemirujuća poruka. Napisala je kako je u stubištu njezine zgrade "neki čudak" te da vidi "mračnu figuru". Bio je to njezin posljednji kontakt s vanjskim svijetom.

Alarm je podignut sljedećeg dana, kada se Stefanie nije pojavila na dogovorenom fotografiranju. Njezin kolega fotograf otišao je do njezinog stana, gdje je zatekao njezinog bivšeg dečka, 31-godišnjeg Petera M.

Peter M., opisan kao povremeni zaštitar i amaterski igrač pokera, postao je glavni osumnjičenik. Uhićen je već 24. studenoga u Sloveniji, nedaleko od granice, pokraj svog zapaljenog automobila na parkiralištu kasina u Šentilju. Nakon što je izručen Austriji, slomio se tijekom ispitivanja i priznao zločin.

Policiji je ispričao da je Stefanie zadavio tijekom svađe, njezino tijelo stavio u kofer te ga odvezao u šumovito područje u Sloveniji, gdje ga je zakopao. Potom je istražitelje odveo do točne lokacije. U istrazi su nakratko bili privedeni i njegov brat te očuh, no pušteni su nakon što je utvrđeno da nisu izravno sudjelovali u zločinu.

Pet mjeseci kasnije, istraga je otkrila još stravičnije detalje. Kako je za njemački Bild potvrdilo tužiteljstvo u Grazu, obdukcija nije mogla sa sigurnošću utvrditi točno vrijeme smrti.

Glasnogovornik tužiteljstva izjavio je kako je "potpuno moguće da je još bila živa kada je stavljena u kofer". Iako je jednako moguće da je preminula od davljenja prije toga, ova spoznaja dodaje novu razinu okrutnosti cijelom slučaju. Peter M. trenutno se nalazi u istražnom zatvoru u Austriji, gdje čeka suđenje koje bi se trebalo održati kasnije ove godine. Ako ga osude, prijeti mu kazna doživotnog zatvora.