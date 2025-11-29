U Austriji nestala influencerica, sada su ju našli mrtvu, njezin povremeni dečko je u zatvoru

Poznata austrijska influencerica Stefanie P. (32) nestala je prije tjedan dana u Grazu, a u Sloveniji je uhićen njezin povremeni dečko Peter. Bild piše u subotu kako je djevojka pronađena mrtva. Njezino mrtvo tijelo pronađeno je u Sloveniji. Postoje i navodi da je tijelo pronađeno u koferu, ali vlasti to zasad nisu potvrdile. Više o svemu će biti rečeno u nedjelju na konferenciji za novinare.

U noći na nedjelju bila je na božićnoj zabavi, u nedjelju popodne trebala se pojaviti na fotografiranju na jednom eventu u centru Graza, ali nikad nije stigla.

Njezin nestanak prijavljen je policiji u nedjelju navečer. Odmah je pokrenuta velika policijska akcija, u noći na ponedjeljak, na pograničnom prostoru Slovenije i Austrije, uhićen je njezin povremeni dečko, 31-godišnji Slovenac Peter M. Kako navode austrijski mediji, s njim je godinama bila u povremenoj vezi...

Foto: Facebook

Neki pišu kako su se i dalje viđali, neki kako su potpuno prekinuli. Nestanak je prema još uvijek neslužbenim informacijama prijavio fotograf koji nije dočekao Stefanie na snimanju. Navodno je nakon toga otišao potražiti u njezin stan, gdje je bio Peter. Otvorio mu je vrata, fotograf je navodno vidio tragove krvi, pisali su austrijski mediji.On je u pritvoru u Sloveniji, čeka se odluka hoće li ga izručiti Austriji. Uskoro nakon njegova uhićenja pronašli su Peterov spaljeni automobil, crveni golf, na parkiralištu casina uz granični prijelaz Špilje. Sumnja se da je tim Golfom prevezao mrtvo tijelo Stefanije P. u Sloveniju. Državno odvjetništvo u Austriji potvrdilo je kako su u Austriji uhićena još dva muškarca, za koje pišu da su Peterov brat i očuh.

Austrijanci prenose i objave slovenskih medija koji navode kako je Peter bio amaterski igrač pokera, da nije imao stalan posao, da je ponekad radio kao zaštitar.

Foto: Facebook