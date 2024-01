Novi temperaturni šok: Evo kad stiže nagla promjena, skačemo iz minus 10 na +14 stupnjeva!

DHMZ prognozira za danas pretežno sunčano vrijeme, prijepodne na istoku mjestimice više oblaka, a ujutro ponegdje i magla. Vjetar na kopnu slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Na Jadranu će umjerena i jaka, na udare i olujna bura, slabjeti i sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 2 i 6, duž obale i na otocima od 7 do 12 °C.

Za sutra prognoziraju promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja. Na Jadranu i krajevima uz njega nestabilno, mjestimice uz malo kiše, a u najvišem gorju može pasti i malo snijega. Vjetar slab do umjeren. u gorju mjestimice i jak jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati većinom umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -3, na Jadranu od 1 do 6, a najviša dnevna uglavnom između 3 i 8, na Jadranu od 10 do 13 °C.

Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, u četvrtak nas očekuje čak 14 stupnjeva Celzijusa, uz sunce i povremenu naoblaku. Veliki je to temperaturni šok s obzirom na prošlotjedne minuse. Diljem Hrvatske je bilo i do -10.