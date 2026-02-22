Obavijesti

Tenzije rastu

Novi val nemira u Iranu: Studenti na nekim sveučilištima prosvjeduju drugi dan zaredom

Piše HINA,
Novi val nemira u Iranu: Studenti na nekim sveučilištima prosvjeduju drugi dan zaredom
Foto: Nacho Doce

Prosvjedi su se održali na sveučilištima u Mašadu na sjeveroistoku zemlje, prema videima koje je objavila američka skupina za zaštitu ljudskih prava HRANA

Studenti su održali prosvjede koji su doveli do nemira na nekoliko iranskih sveučilišta drugi dan zaredom u nedjelju, prema lokalnim novinskim agencijama i objavama na društvenim mrežama, dok se Iran suočava s gomilanjem američke vojske i pokušajem dogovora nuklearnog sporazuma s Washingtonom.

Novi prosvjedi slijede protuvladine demonstracije prošli mjesec u kojima su ubijene tisuće ljudi u najdramatičnijim nemirima od iranske Islamske revolucije 1979. godine.

Iranska državna televizija prikazala je video snimke pojedinaca za koje tvrdi da se "pretvaraju da su studenti", kako napadaju provladine studente u Teheranu koji su sudjelovali u demonstracijama kojima je cilj bila osuda siječanjskih nemira, a ti pojedinci navodno su ozlijedili studente bacanjem kamenja.

UN POTIČE DIPLOMACIJU Iran priprema protuprijedlog, a Trump razmatra vojne udare
Iran priprema protuprijedlog, a Trump razmatra vojne udare

Prosvjedi su se održali na sveučilištima u Mašadu na sjeveroistoku zemlje, prema videima koje je objavila američka skupina za zaštitu ljudskih prava HRANA, koja je rekla da je intervencija sigurnosnih snaga u prosvjedima uzrokovala ozljede.

U subotu je objavljen video koji navodno prikazuje prosvjednike na teheranskom Tehnološkom sveučilištu Šarif kako osuđuju vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija kao "ubilačkog vođu", pozivajući Rezu Pahlavija, sina svrgnutog iranskog šaha koji živi u egzilu, da postane novi monarh.

Nedavni prosvjedi, koji su započeli u prosincu zbog gospodarskih tegoba te su brzo prerasli u političke, ugušeni su najnasilnije od Islamske revolucije 1979. godine.

