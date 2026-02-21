Iran priprema protuprijedlog, a Trump razmatra vojne udare

Iranski ministar vanjskih poslova u petak je izjavio kako očekuje da nacrt iranskog protuprijedloga bude spreman u roku od nekoliko dana nakon nuklearnih pregovora sa Sjedinjenim Državama ovaj tjedan, a američki predsjednik Donald Trump je kazao da razmatra ograničene vojne udare.

Pokretanje videa... 02:57 Trump kaže da bi promjena režima u Iranu bila najbolja stvar koja se mogla dogoditi | Video: 24sata/Reuters

Dvojica američkih dužnosnika Reutersu su otkrila da je američko vojno planiranje za Iran došlo do napredne faze, s opcijama koje uključuju ciljanje pojedinaca kao dio napada, čak i promjenu vodstva u Teheranu, naredi li tako Trump.

Američki je predsjednik u četvrtak dao Teheranu rok od 10 do 15 dana da postigne dogovor o rješavanju dugogodišnjeg nuklearnog spora ili se suoči sa "stvarno lošim stvarima", usred gomilanja američke vojske na Bliskom istoku, što potiče bojazan od šireg rata.

Kada su ga novinari u petak u Bijeloj ući upitali razmatra li ograničeni udar kako bi pritisnuo Iran na dogovor on im je odgovorio: "Mogu reći da razmatram." Na kasnije pitanje o Iranu na konferenciji za novinare dodao je: "Bolje im je da ispregovaraju pošten dogovor."

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči je, nakon neizravnih razgovora u Ženevi ovaj tjedan s Trumpovim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom Jaredom Kushnerom, kazao da su strane postigle dogovor o glavnim "ključnim načelima", no kako to ne znači da je dogovor neizbježan.

Arakči je u intervjuu za MS NOW rekao da ima nacrt protuprijedloga koji bi mogao biti spreman u sljedeća dva ili tri dana kako bi ga visoki iranski dužnosnici pregledali, a daljnji razgovori između SAD-a i Irana mogući su za otprilike tjedan dana. Dodao je da bi vojna akcija zakomplicirala napore za postizanje dogovora.

Nakon što su SAD i Izrael u lipnju bombardirali iranska nuklearna postrojenja i neke vojne lokacije, Trump je ponovno počeo prijetiti udarima u siječnju dok je Teheran žestoko ugušio velike prosvjede silom uz brojne ljudske žrtve.

Arakči nije iznio konkretno vrijeme kada će Iranci dati protuprijedlog Witkoffu i Kushneru, ali je rekao kako vjeruje da je diplomatski dogovor nadohvat ruke i da se može postići "u vrlo kratkom roku".

Glasnogovornik Ujedinjenih naroda Stephane Dujarric ponovno je istaknuo zabrinutost zbog pojačane retorike i vojnih aktivnosti u regiji.

- Potičemo i Sjedinjene Države i Islamsku Republiku Iran da nastave s diplomatskim radom kako bi riješili međusobne razlike - rekao je Dujarric na redovitom brifingu za novinare u UN-u.

Tijekom pregovora u Ženevi, Sjedinjene Države nisu tražile nulto obogaćivanje urana, a Iran nije ponudio obustavu obogaćivanja, kazao je Arakči za američku kabelsku tv mrežu MS NOW.

- Sada razgovaramo o tomu kako zajamčiti da iranski nuklearni program, uključujući i obogaćivanje, bude miroljubiv i da takav ostane zauvijek - rekao je, dodavši kako će se donijeti tehničke i političke "mjere izgradnje povjerenja", što bi trebalo zajamčiti da program ostane miroljubiv u zamjenu za djelovanje po pitanju sankcija, ali nije objavio pojedinosti.

- Predsjednik je jasno dao do znanja da Iran ne može imati nuklearno oružje niti kapacitet za njegovu izgradnju te da ne može obogaćivati ​​uran - rekli su iz Bijele kuće kada su ih novinari tražili da komentiraju Arakčijeve izjave.