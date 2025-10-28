Obavijesti

Novi veliki napad Ukrajine dronovima na Moskvu: Ruska obrana ih je uništila čak 17

Hina
Novi veliki napad Ukrajine dronovima na Moskvu: Ruska obrana ih je uništila čak 17
Ukrajina je dronovima napala Moskvu drugu noć zaredom, priopćili u utorak su rusko ministarstvo obrane i moskovski gradonačelnik

Rusko ministarstvo obrane u priopćenju je poručilo da je njegova protuzračna obrana uništila 17 ukrajinskih dronova tijekom noći, među kojima jedan koji je letio prema Moskvi te 13 iznat oblasti Kaluge koja graniči s Moskovskom oblasti na sjeveroistoku. Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin na Telegramu je objavio da su hitne službe poslane na mjesto gdje je pao dron koji je letio prema Moskvi.

Nema izvještaja o šteti, no Rusija rijetko otkriva puni opseg učinaka ukrajinskih napada na svoj teritorij, osim ako su pogođeni civili ili civilni objekti.

Ruske jedinice zračne obrane uništile su preostala tri drona iznad oblasti Brjanska koja graniči s Ukrajinom na zapadu te Kalugom na sjeveroistoku. 

Aleksandr Bogomaz, guverner Brjanske oblasti, na Telegramu je objavio da je jedan civil hospitaliziran kao posljedica napada.

Obje strane niječu da gađaju civile, no tisuće su poginule u ratu, od kojih su velika većina Ukrajinci.

Rusija je u ponedjeljak poručila da je srušila 34 ukrajinska drona koja su gađala Moskvu.

