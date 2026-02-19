Novi Zagreb dobiva gigantski novi park. Bit će velik kao 100 nogometnih igrališta

S ciljem uređenja pretežito neizgrađenog prostora u Novom Zagrebu između stambenih zgrada Mamutice u Travnom i Super Andrije u Sigetu, Grad Zagreb je započeo pripremne aktivnosti za realizaciju prvoga novoga velikoga gradskog parka u posljednjih dvadesetak godina - Parka Novi Zagreb, poručili su iz vodstva metropole.

- Riječ je o približno 70 hektara površine koje se namjerava pretvoriti u funkcionalnu, suvremeno oblikovanu i reprezentativnu zelenu cjelinu. Realizacijom ovog parka Zagreb će, uz Maksimir, Jarun i Bundek dobiti još jedan veliki gradski park. Želimo ga oblikovati u dijalogu s građanima i strukom, tako da će upravo njihovi prijedlozi odrediti programske smjernice i buduće odluke o uređenju i njegovim sadržajima - poručio je Tomašević.

Grad je objavio i anketu u kojoj mogu sudjelovati građani, kako bi Grad imao uvid u želje, pozdrave i razmišljanja Zagrepčana o novom parku. Anketa se provodi kao dio Studije koja predstavlja prvu fazu realizacije parka te će poslužiti kao podloga za donošenje Odluke o provedbi gradskog projekta i izradu programa javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja, na temelju kojeg će se izraditi Urbanistički plan uređenja Park Novi Zagreb.

Park Novi Zagreb najznačajniji je dio šire cjeline koja se sastoji od niza povezanih velikih javnih parkova. Zacrtana je u Generalnom urbanističkom planu iz 1971. godine, a od šest planiranih parkova duž nje, do danas su uređeni Park Vjekoslava Majera, Park Utrina i Park mladenaca.

Nakon provedene javne nabave, u svibnju 2025. je sklopljen ugovor za izradu Studije područja Parka Novi Zagreb s tvrtkom Vita projekt d.o.o.