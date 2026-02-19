Obavijesti

News

Komentari 5
PARK NOVI ZAGREB

Novi Zagreb dobiva gigantski novi park. Bit će velik kao 100 nogometnih igrališta

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Novi Zagreb dobiva gigantski novi park. Bit će velik kao 100 nogometnih igrališta
Foto: Grad Zagreb

Riječ je o približno 70 hektara površine koje se namjerava pretvoriti u funkcionalnu, suvremeno oblikovanu i reprezentativnu zelenu cjelinu. Realizacijom ovog parka Zagreb će, uz Maksimir, Jarun i Bundek dobiti još jedan veliki gradski park

Admiral

S ciljem uređenja pretežito neizgrađenog prostora u Novom Zagrebu između stambenih zgrada Mamutice u Travnom i Super Andrije u Sigetu, Grad Zagreb je započeo pripremne aktivnosti za realizaciju prvoga novoga velikoga gradskog parka u posljednjih dvadesetak godina - Parka Novi Zagreb, poručili su iz vodstva metropole.

 - Riječ je o približno 70 hektara površine koje se namjerava pretvoriti u funkcionalnu, suvremeno oblikovanu i reprezentativnu zelenu cjelinu. Realizacijom ovog parka Zagreb će, uz Maksimir, Jarun i Bundek dobiti još jedan veliki gradski park. Želimo ga oblikovati u dijalogu s građanima i strukom, tako da će upravo njihovi prijedlozi odrediti programske smjernice i buduće odluke o uređenju i njegovim sadržajima - poručio je Tomašević. 

NAJAVIO TOMAŠEVIĆ Kreće obnova i uređenje Meštrovićevog trga u Zapruđu
Kreće obnova i uređenje Meštrovićevog trga u Zapruđu

Grad je objavio i anketu u kojoj mogu sudjelovati građani, kako bi Grad imao uvid u želje, pozdrave i razmišljanja Zagrepčana o novom parku. Anketa se provodi kao dio Studije koja predstavlja prvu fazu realizacije parka te će poslužiti kao podloga za donošenje Odluke o provedbi gradskog projekta i izradu programa javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja, na temelju kojeg će se izraditi Urbanistički plan uređenja Park Novi Zagreb.

Park Novi Zagreb najznačajniji je dio šire cjeline koja se sastoji od niza povezanih velikih javnih parkova. Zacrtana je u Generalnom urbanističkom planu iz 1971. godine, a od šest planiranih parkova duž nje, do danas su uređeni Park Vjekoslava Majera, Park Utrina i Park mladenaca.

Nakon provedene javne nabave, u svibnju 2025. je sklopljen ugovor za izradu Studije područja Parka Novi Zagreb s tvrtkom Vita projekt d.o.o. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!
KOMENTIRAO I DEMOGRAFIJU

Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!

Upitan kako to da se Dabro nije ispričao, ministar je rekao da je suvišno bilo što više komentirati, dok je na pitanje je li koalicija stabilna ocijenio kako nema potrebe oko toga stvarati paniku
FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac

Uhićena su dvojica muškaraca zbog sumnje na pokušaj iznuđivanja
UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'
POLICIJA NA TERENU

UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'

Kako su nam javili čitatelji, kod mjesta užasa bila su tri policijska automobila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026