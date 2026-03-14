Novi Zagreb dobiva novi javni prostor! Evo što će sve biti u Parku Središće kod MSU-a

Park prati zeleni pojas uz Aveniju Dubrovnik, između Ulice Ede Murtića na zapadu i Stonske ulice na istoku.

- Zagreb je grad prepoznatljiv po svojim parkovima i zelenim površinama, a na nama je da tu vrijednost stalno čuvamo i unapređujemo - rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević

Tomašević je istaknuo da su prošlogodišnjim izmjenama Generalnog urbanističkog plana (GUP) prvi put u zadnjih nekoliko desetljeća povećane zelene površine u Zagrebu.

- Sada nastavljamo s uređivanjem novih prostora poput Parka Središće kako bismo osigurali što više kvalitetnih mjesta za boravak na otvorenom - rekao je.

Novi park će imati valovitu glavnu šetnicu s manjim odmorištima koja prolazi kroz tri različita ambijenta.

Na zapadu će se urediti otvoreniji parkovni prostor s klupama i vizurama prema MSU u, središnju zonu oblikovat će cvjetna livada s raznolikim niskim raslinjem i naglašenim dekorativnim ugođajem, dok će se na istoku smjestiti „šumska oaza“ s gušće posađenim stablima i mirnijim prostorom za zaklon od prometa i ljetnih vrućina. U čitavom parku zasadit će se gotovo 90 stabala.

Prostor će biti opremljen klupama, ležaljkama i stolovima s klupama, a sve površine bit će pristupačne osobama smanjene pokretljivosti.

Vrijednost opremanja i uređenja iznosi nešto više od 300.000 eura bez PDV a, a projekt se u potpunosti financira iz gradskog proračuna. Završetak radova predviđen je do sredine svibnja.

U Novom Zagrebu paralelno napreduju i drugi projekti uređenja i planiranja novih zelenih površina. U tijeku je obnova Parka Mladenaca u Sigetu, ovog ljeta započinje uređenje Meštrovićevog trga u Zapruđu, a provode se i pripreme za Park Novi Zagreb, prvi veliki gradski park nakon dva desetljeća.