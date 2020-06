Novi Zeland: Jednog policajca ubili, a drugog ranili u napadu

Novi Zeland upravo je dan ranije pooštrio zakone koji se odnose na nošenje oružja, nakon što je napadač prošle godine, u najsmrtonosnijem mirnodopskom napadu u zemlji ubio u džamiji 51 muslimanskog vjernika

<p>Jedan novozelandski policajac je ubijen, a drugi teško ranjen u petak tijekom rutinske prometne kontrole, a za napadačem je pokrenuta široka potraga, objavila je tamošnja policija.</p><p>Škole u blizini mjesta događaja, do kojeg je došlo u zapadnom dijelu Aucklanda, zatvorene su, a policajci tragaju za počiniteljem, koji je prilikom bijega automobilom ozlijedio i jednu civilnu osobu. </p><p>Dvojica policajaca bila su nenaoružana, što je u Novom Zelandu uobičajeno, a oružje nosi samo pripadnici specijalne policije u zračnim lukama odnosno specijalci.</p><p>- Prema dosadašnjem uvidu ništa nije ukazivalo na to da će se dogoditi bilo što neuobičajeno - kazao je šef policije <strong>Andrew Coster </strong>na konferenciji za medije. On nije naveo što je bio razlog da policija zaustavi automobil kako bi obavila kontrolu.</p><p>Na Novom Zelandu, gdje je oružano nasilje relativno rijetko, ubijeni policajac prva je žrtva među snagama reda najmanje za posljednjih deset godina.</p><p>Premijerka<strong> Jacinda Ardern</strong> izjavila je kako je ovo ubojstvo pogubno.</p><p>- Gubitak policajca je gubitak nekoga tko radi za sve nas, ali i gubitak člana obitelji, nekoga tko je voljen i tko je nečiji prijatelj - kazala je Ardern. </p><p>Novi Zeland upravo je dan ranije pooštrio zakone koji se odnose na nošenje oružja, nakon što je napadač prošle godine, u najsmrtonosnijem mirnodopskom napadu u zemlji, ubio u džamiji 51 muslimanskog vjernika u Christchurchu.</p><p>Parlament je u četvrtak donio zakon o uspostavi novog registra oružja po kojem će nosioci licence morati prijavljivati svaku kupovinu ili prodaju oružja.</p>