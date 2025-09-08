Obavijesti

Novi Zeland: Pronašli su djecu. Otac ih je oteo i godinama skrivao, ubila ga je policija

Novi Zeland: Pronašli su djecu. Otac ih je oteo i godinama skrivao, ubila ga je policija
Policija ih je pronašla nedaleko od mjesta događaja, u udaljenom kampu. Djeca su bila sama kada ih je policija pronašla i surađivala su s vlastima, rekla je Rogers. Otac im je ubijen u pucnjavi

Dvoje djece bjegunca kojeg je u ponedjeljak ubila policija na Novom Zelandu pronađeno je nakon gotovo četiri godine skrivanja, priopćile su vlasti. Tom Phillips nestao je na Sjevernom otoku u prosincu 2021. sa svoje troje djece. Obitelj je od tada rijetko viđena. Phillipsa je policija ubila u ponedjeljak nakon što su policajci reagirali na dojavu o provali, rekla je vršiteljica dužnosti zamjenice povjerenika Jill Rogers na konferenciji za medije. Jedno dijete je nađeno na mjestu događaja, međutim dvoje druge djece je nestalo.

Policija ih je pronašla nedaleko od mjesta događaja, u udaljenom kampu. Djeca su bila sama kada ih je policija pronašla i surađivala su s vlastima, rekla je Rogers.

"Mogu potvrditi da su djeca dobro i neozlijeđena te da će večeras biti odvedena na liječnički pregled", dodala je.

Djeca su imala 8, 7 i 5 godina kada su prvi put nestala.

Foto: New Zealand Police

"Iako su na sigurnom, ovo je početak dugog puta oporavka, a njihova dobrobit ostaje naš glavni prioritet. Pred nama je značajan posao, ali zahvalni smo što vidimo kraj trogodišnjih muka za ovu obitelj", rekla je Rogers.

Tijekom pucnjave rano u ponedjeljak, prvi policajac na mjestu događaja "suočen je s pucnjavom iz neposredne blizine i upucan u glavu". Policija je zatim upucala i ubila počinitelja, za kojeg vjeruje da je Phillips.

Ozlijeđeni policajac sada je podvrgnut prvoj od mnogih operacija i ostao je u bolnici, rekla je Rogers.

Unatoč opsežnim pretragama i nagradi od 80.000 novozelandskih dolara, odnosno oko 47.200 američkih dolara, Phillips je uspješno izbjegavao vlasti.

Obitelj je rijetko viđena tijekom njihovog boravka u divljini, uglavnom u vezi s provalama u tom području.

U listopadu su lovci naišli na obitelj, odjevenu u maskirnu odjeću. To je bilo prvi put da je troje djece viđeno na okupu u posljednje tri godine.

Incident u ponedjeljak bio je "duboko traumatičan" za sve uključene, dodala je Rogers. "Ovo su poražavajuće vijesti za obitelj Toma Phillipsa i ishod koji nitko nije želio", dodala je.

