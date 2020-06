Novih 67 slučajeva korone

<p>U proteklih 24 sata zabilježeno je 67 novih slučajeva zaraze sa SARS-CoV-2 te je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas ukupno 435.</p><p>Među njima je 60 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 0 pacijenata. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 2691 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 108 preminulo, a 2152 se oporavilo. U samoizolaciji je trenutno 2279 osoba.</p><p>Do danas je ukupno testirano 77 453 osoba, od toga 829 u posljednja 24 sata. </p><p>Stožer je prvotno javio informaciju da je preminuo jedan muškarac od Covida 19 pa su to brzo povukli. Ministar Beroš nam je pojasnio što se dogodilo i kaže: 'Nemamo danas slučaj preminulog pacijenta od novog virusa korone. Na žalost, jedna osoba jest preminula koja je bila pozitivna na virus no to nije uzrok smrti već se radilo o posljedici druge bolesti'.</p>