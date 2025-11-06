Obavijesti

News

Komentari 0
SLOBODA I DEMOKRACIJA

Novinar je pitao hoće li Izrael platiti obnovu Gaze. Nakon upita dobio je otkaz

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Novinar je pitao hoće li Izrael platiti obnovu Gaze. Nakon upita dobio je otkaz
Foto: X/screenshot

Dok je Pinho pitanje nazvala „vrlo zanimljivim“, ali je izjavila da „nema komentar na njega“, Agenzia Nova odlučila je prekinuti suradnju s Nunziatijem. U odgovoru objavljenom na portalu Fanpage, novinska agencija opisala je Nunziatijevo pitanje kao „potpuno neprimjereno i pogrešno“ te „tehnički netočno

Vi ste više puta rekli da bi Rusija trebala platiti obnovu Ukrajine. Mislite li da bi Izrael trebao platiti obnovu Gaze, s obzirom na to da je uništio gotovo cijeli Pojas i njegovu civilnu infrastrukturu, zbog tog pitanja kojeg je postavio glasnogovornici Europske komisije Pauli Pinho u Bruxellesu 13. listopada, talijanski novinar Gabriele Nunziati dobio je otkaz, a to je potvrdila i talijanska Nova za koju je radio. 

Dok je Pinho pitanje nazvala „vrlo zanimljivim“, ali je izjavila da „nema komentar na njega“, Agenzia Nova odlučila je prekinuti suradnju s Nunziatijem. U odgovoru objavljenom na portalu Fanpage, novinska agencija opisala je Nunziatijevo pitanje kao „potpuno neprimjereno i pogrešno“ te „tehnički netočno“.

NASTAVLJENI SUKOBI Hezbolah: Libanon vezan primirjem, ali odbija pregovore
Hezbolah: Libanon vezan primirjem, ali odbija pregovore

 - Moramo razumjeti što znači tehnički netočno pitanje. „Moje pitanje je jednostavno pitanje, i kao takvo ostavlja sugovorniku prostor da odgovori i izrazi svoj stav - rekao je Nunziati za Euronews

 - Vjerujem da bi, da je pitanje bilo tehnički netočno ili da se temeljilo na potpuno pogrešnim pretpostavkama, glasnogovornica Pinho, koja je vrlo iskusna, sigurno rekla da takvo pitanje ne postoji - naglasio je novinar.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'
ZNAČI LI IM TO IŠTA?

Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'

Marko Veselinović iz splitske Prosvjete je 1991. kao policajac branio Vukovar. Smireno je razgovarao sa crnokošuljašima koji su upali na priredbu, nije ih se bojao. Želio je zaštititi djecu
VIDEO Drama u Sinju: Specijalci su upali u selo, došli po čovjeka koji je odbijao izaći iz kuće!
OPSADNO STANJE

VIDEO Drama u Sinju: Specijalci su upali u selo, došli po čovjeka koji je odbijao izaći iz kuće!

Kako su za 24sata otkrili iz PU splitsko-dalmatinske policije, na snimci se vide policijski službenici koji su bili angažirani u cilju izvršenja naloga Županijskog suda u Splitu
Ukrajinske Alfe pokosile Ruse u Pokrovsku: 'Sve smo snimili'
KLAONICA U UKRAJINI

Ukrajinske Alfe pokosile Ruse u Pokrovsku: 'Sve smo snimili'

Bitka za ukrajinski grad Pokrovsk pretvorena je u lov elitnih jedinica na ruske snage. Načini se ne biraju, a najviše posla imaju male diverzantske jedinice s obje strane

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025