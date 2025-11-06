Dok je Pinho pitanje nazvala „vrlo zanimljivim“, ali je izjavila da „nema komentar na njega“, Agenzia Nova odlučila je prekinuti suradnju s Nunziatijem. U odgovoru objavljenom na portalu Fanpage, novinska agencija opisala je Nunziatijevo pitanje kao „potpuno neprimjereno i pogrešno“ te „tehnički netočno
Novinar je pitao hoće li Izrael platiti obnovu Gaze. Nakon upita dobio je otkaz
Vi ste više puta rekli da bi Rusija trebala platiti obnovu Ukrajine. Mislite li da bi Izrael trebao platiti obnovu Gaze, s obzirom na to da je uništio gotovo cijeli Pojas i njegovu civilnu infrastrukturu, zbog tog pitanja kojeg je postavio glasnogovornici Europske komisije Pauli Pinho u Bruxellesu 13. listopada, talijanski novinar Gabriele Nunziati dobio je otkaz, a to je potvrdila i talijanska Nova za koju je radio.
Dok je Pinho pitanje nazvala „vrlo zanimljivim“, ali je izjavila da „nema komentar na njega“, Agenzia Nova odlučila je prekinuti suradnju s Nunziatijem. U odgovoru objavljenom na portalu Fanpage, novinska agencija opisala je Nunziatijevo pitanje kao „potpuno neprimjereno i pogrešno“ te „tehnički netočno“.
- Moramo razumjeti što znači tehnički netočno pitanje. „Moje pitanje je jednostavno pitanje, i kao takvo ostavlja sugovorniku prostor da odgovori i izrazi svoj stav - rekao je Nunziati za Euronews.
- Vjerujem da bi, da je pitanje bilo tehnički netočno ili da se temeljilo na potpuno pogrešnim pretpostavkama, glasnogovornica Pinho, koja je vrlo iskusna, sigurno rekla da takvo pitanje ne postoji - naglasio je novinar.
