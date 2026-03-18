Novinar: 'Odlučio sam nabaviti Trumpov broj. Trebalo mi je par minuta. Najgore čuvana tajna'

Američki novinar Max Tani odlučio je domoći se privatnog broja mobitela američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ne samo da je u tome uspio u svega nekoliko minuta, već je i istražio fenomen u kojem cijeli politički i medijski Washington, čini se, zove predsjednika izravno na mobitel. Privatni broj mobitela Donalda Trumpa, piše Tani za portal Semaphore, postao je svojevrsni statusni simbol u Washingtonu. Posjedovanje broja s pozivnim za Floridu znak je da ste "u igri". Tani je odlučio provjeriti koliko je teško doći do njega.

- Početkom prošlog tjedna, nakon što sam pročitao što se činilo kao pedeseti 'ekskluzivni' telefonski intervju s Trumpom, ovaj put novinara za kojeg nikad nisam čuo, odlučio nabaviti predsjednikov broj i nazvati ga. Brzo sam otkrio da - kao i mnoge stvari u doba prijevara - činjenica da se nešto prodaje ne znači da je to teško nabaviti. Zapravo, to je najgore čuvana tajna u Washingtonu - napisao je.

Trebalo mu je, kaže, svega nekoliko minuta. Tijekom kratkog razgovora, jedan kolega novinar ležerno mu je ponudio broj, dok mu je drugi potvrdio autentičnost uz molbu "samo ga nemoj dijeliti okolo". Kako navodi, taj slučaj pokazuje da Trumpov privatni broj kruži među brojnim novinarima te da mu je moguće relativno lako pristupiti, unatoč dojmu da je riječ o strogo ograničenom i ekskluzivnom kontaktu.

Trumpu mobitel ne prestaje zvoniti

Trumpov broj mobitela postao svojevrsna valuta u Washingtonu, navodi. Predsjednikov telefon, piše, gotovo ne prestaje zvoniti. S obzirom na to da deseci novinara posjeduju broj, razvila se cijela strategija oko toga kada je najbolje vrijeme za poziv. Konvencionalna mudrost nalaže da ga se zove kasno navečer, dok gleda televiziju i raspoložen je za razgovor.

Drugi tvrde da je najbolje vrijeme rano ujutro, odmah nakon što objavi nešto na svojoj društvenoj mreži Truth Social, jer je tada "u elementu" da podijeli svoje mišljenje. Ponekad je tada, dodaje Tani, "pomalo nervozan". Redakcije su čak počele organizirati korištenje tog broja kako bi izbjegle pretjerano zvanje. Tani navodi da neke medijske kuće imaju posebne timove koji koordiniraju tko i kada kontaktira Trumpa.

Od kada su SAD i Izrael započeli vojne operacije u Iranu, Trump je telefonski dao više od 30 intervjua. Tani je opisao da se američki predsjednik ponaša poput radijskog voditelja koji se javlja bez provjere pozivatelja i vodi kratke razgovore s novinarima iz različitih medija. Novinari ABC Newsa Jonathan Karl i Rachel Scott dobili su odvojene intervjue u kojima im je Trump govorio kako operacija u Iranu ide dobro.

Pozive ne shvaća ozbiljno

No, Trump te razgovore često ne shvaća ozbiljno, navodi.

- Kada se javi, često je zaokupljen, uključi zvučnik pred većom grupom ljudi, razgovara opušteno i zabavlja se time da ih malo zadirkuje - rekao je anonimni dužnosnik iz Bijele kuće. Dodaje da novinari koji misle da rade ozbiljan posao time što ga zovu zapravo "čine medvjeđu uslugu sami sebi". I sami novinari to su počeli shvaćati ozbiljno. Malo koji od tih intervjua ima trajniji utjecaj na razumijevanje rata, piše The Atlantic. Ipak, Tani ističe da je privlačnost takvog pristupa i dalje snažna, a jedan washingtonski novinar usporedio ju je s iskušenjem iz Gospodara prstenova.

- Osjećam se kao Frodo s prstenom. Znam da je opasno, ali me stalno zove - rekao je taj novinar. Tani objašnjava da je upravo ta kombinacija dostupnosti i simboličkog prestiža dovela do toga da sve više novinara pokušava doći do Trumpa telefonom.

To je praksa koja se drastično razlikuje od Trumpovog prvog mandata, kada su suradnici uspijevali kontrolirati pristup. Njegov privatni mobitel dugo je bio dostupan samo malom broju ljudi. Kako navodi Tani, novinari su postupno, između dva mandata, počeli dolaziti do tog broja i dijeliti ga među sobom. Novinari broj dijele međusobno, dobivaju ga od članova Trumpove obitelji ili moćnih poslovnih kontakata. Voditeljica emisije "Meet the Press", Kristen Welker, otkrila je da je broj dobila na najjednostavniji mogući način - pitala je Trumpa osobno i on joj ga je dao.

Nazvao je Trumpa, ali...

Tani navodi da su razgovori s Trumpom gotovo uvijek vrlo kratki, a često traju svega nekoliko minuta. Tijekom intervjua uživo znao je prekidati razgovor kako bi se javio na druge pozive, uključujući pozive novinara. Nakon što je prikupio sve podatke, Tani je i sam odlučio pokušati nazvati Trumpa. Bila je subota prijepodne, dan kada je Trumpov raspored obično rasterećeniji. Očekivao je da će se Trump javiti bez predstavljanja, tek s kratkim "Halo?", kako su mu ranije opisali drugi novinari. Ipak, na njegov poziv nitko se nije javio.

Tani piše kako među novinarima raste nezadovoljstvo takvom praksom, dio je opisuje kao sramotnu, drugi kao potpuno besmislenu i bez ikakve stvarne vrijednosti. Unatoč kritikama, mnogi priznaju da su i sami barem jednom nazvali Trumpa i objavili sadržaj tih razgovora. Jedan od novinara rekao je da Trump u takvim kontaktima govori što želi i pritom dobiva lagana pitanja.

Bivši dužnosnik administracije Baracka Obame, Eric Schultz, istaknuo je Taniju da je nezamislivo da bi u vrijeme Obame toliki broj novinara imao izravan pristup privatnom broju predsjednika. Schultz je Trumpa opisao kao "majstora davanja pristupa u zamjenu za povoljno izvještavanje", ali je naglasio da takvi razgovori nemaju stvarnu vrijednost jer se često svode na prenošenje njegovih neutemeljenih izjava.

- Što je zapravo krajnji cilj, dobiti predsjednika na telefon, snimiti video koji će svi dijeliti ili pozivati moćne na odgovornost? Je li važniji pristup ili istina? - zapitao se Schultz.