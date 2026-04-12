Novinari 24sata u Mađarskoj: 'Ovi su izbori važni, ne želimo zbog politike odlaziti iz zemlje'

Mađari danas odlučuju hoće li se 16-godišnja vladavina Viktora Orbana nastaviti ili je vrijeme za promjene za kojima Mađarska vapi. Već u 6 ujutro otvorena su biračka mjesta. Obišli smo ona u selima u regiji Baranja kako bismo vidjeli ima li odaziva birača te što misle o ovim izborima.

U Udvaru, selu odmah na graničnom prijelazu s Hrvatskom, nalazi se jedno glasačko mjesto. Zvono s obližnje crkve pozivalo je na misu, a mještani su, prije odlaska na molitvu ili poslije, svratili na biračko mjesto glasati.

Da bismo ušli u biračko mjesto, morali smo dobiti posebne dozvole i pokazati svoje dokumente. Mađari su vrlo strogi kada je riječ o pravilima i zakonima, pa tako i o praćenju izbora.

Foto: Lisi Niesner

U povjerenstvu sjedi šest obveznih članova, a ukupno ih može biti i deset jer političke stranke mogu delegirati i svoje promatrače. U Udvaru ih je bilo devet, sve žene. Nisu nam željele reći kakav je odaziv niti glasaju li više mladi ili stariji birači.

Naime, prema anketama mađarskih medija, od 25 posto neodlučnih birača većina su upravo mladi koji su, kao i u Hrvatskoj, uvelike nezainteresirani za politiku i glasanje.

Kako bi se to promijenilo, mladi su se tijekom protekle godine aktivirali u političkom osvještavanju te su putem društvenih mreža poticali izlazak na izbore u što većem broju.

Na svim izbornim mjestima osiguran je i prigodan poklon za sve mlade koji prvi put izlaze na glasanje, u koverti dobiju pletenu končanu narukvicu u bojama Mađarske.

- Ovi su izbori jako važni jer je vrijeme da, nakon 16 godina Orbana, Mađarska doživi promjene. Smatram da je on loš lider; opljačkao je zemlju, krao iz EU fondova, vodio antieuropsku politiku i time nama mladima uskratio puno toga. Zbog općenito lošeg stanja u Mađarskoj, gdje su plaće male i teško se živi, mnogi od nas morali su otići u inozemstvo raditi poslove koji su ispod našeg obrazovnog statusa. Ne želimo raditi vani, želimo živjeti u Mađarskoj, a to ne možemo dok se vlast ne promijeni. Moj glas ide stranci Tisza i Peteru Magyaru jer je mlad, obrazovan i proeuropski orijentiran. Iako mnogi kažu da je on Orbánov pulen i da neće ići dalje od njegove politike, ipak se nadam da hoće - kazala nam je mlada Ivet iz Mohacsa, koja je došla glasati oko 11 sati.

U Mohacsu ima nekoliko biračkih mjesta, a na ovome na kojem glasa Ivet na popisu je 520 birača. Do 11 sati glasalo ih je 170.

- Odaziv je očekivan, kao i dosad. Glasačko tijelo je mješovite dobi, ima i mladih i starijih. Sve protiče bez problema - kazali su nam članovi povjerenstva, njih osmero.

Glasač na biračkom mjestu mora pokazati osobni dokument, potom dobiva dva glasačka listića koja članica povjerenstva ovjerava žigom. Tek potom ih glasač može odnijeti iza zastora i glasati. Nakon toga ubacuje ih u zapečaćenu plastičnu kutiju nalik kanti za otpad.

Foto: Bernadett Szabo

Listić koji nema pečat smatra se nevažećim.

Uglavnom stariji glasači nisu bili voljni reći tko su njihovi politički favoriti.

- To je tajna. To se ne govori. Ali ovi su izbori važni. Reći ćemo samo da smo mi za mir - kazao je stariji bračni par u Mohácsu.

- Ovo su važni izbori jer Mađarska doista treba promjene, i političke i gospodarske. Iako se na prvi pogled čini da je lako dati glas ako želiš promjenu, smatram da to nije tako. Ne mislim da bi stranka Tisza mogla donijeti željene promjene jer ne vjerujem Péteru Magyáru, koji je 14 godina podržavao Orbána i sada se odjednom promijenio. Radije biram treću opciju, jaku oporbu koja će biti protuteža vladajućima. Takvu oporbu Mađarska već 16 godina nema - rekao nam je András, koji je na glasanje došao sa suprugom i četvero male djece.

I on smatra da je nužno da se Mađarska više otvori prema Europi, ponajprije ulagačima koji bi je gospodarski unaprijedili i osigurali poslove za mlade.