Novinarka 24sata Laura Šiprak dobila nagradu HND-a za pisano novinarstvo: 'Iznimna čast...'

Laura Šiprak, novinarka 24sata, dobitnica je HND-ove nagrade Marija Jurić Zagorka za pisano novinarstvo za 2025. godinu. U Novinarskom domu na Svjetski dan slobode medija dodijeljene su nagrade novinarima u više kategorija za postignuća u prošloj godini.

- Ovo je iznimna čast i iznenađenje. Hvala mom uredništvu koje podnosi moje fiks ideje. Hvala cijeloj redakciji, suprugu, obitelji, prijateljima. Također, hvala i građanima Gospića koji su mi poklonili povjerenje, to je stvarno velika stvar. Za kraj moram zahvaliti i fotoreporterima Pixsella Josipu Mikačiću i Robertu Aniću to su ljudi koji su uvijek sa mnom spremni ići na teren i koji su mi stup i stijena - rekla je Laura prilikom dodijele nagrada. U obrazloženju ocjenjivački žiri istaknuo je da ono što su drugi vidjeli kao snimke Laura je pretvorila u dokaze.

- Koristeći istraživačke alate koji su standard u velikim svjetskim redakcijama, ali rijetkost u domaćem novinarstvu, pokazala je što znači biti „one woman band“ u punom smislu te riječi. Njezina forenzička preciznost dovela je do proširenja istrage o ilegalno zakapanom plastičnom i medicinskom otpadu u Gospiću i pomicanja granica službene verzije cijelog slučaja. To je bio trenutak kada je novinarstvo, onakvo kakvo pamtimo, zablistalo u svojem punom sjaju.

Laura Šiprak nije stala samo na otkrivanju razmjera ekološke devastacije u srcu Like, iako bi već i to bilo dovoljno za ozbiljnu novinarsku nagradu. Ona je nastavila dalje, u svojem serijalu objavljenom u 24sata ušla je u područje odnosa moći. Prije drugih povezala je aktere priče – bračni par Šincek – s državnim institucijama. U prvom redu s HDZ-ovcem Andrijom Mikulićem. Učinila je to s argumentima i dokazima pa su na koncu njezini tekstovi i imali tako dalekosežne posljedice. Uključujući i konačni pad glavnog državnog inspektora.

Time je pokazala da novinarstvo i danas, unatoč svim izazovima, može služiti javnom interesu. Njezini tekstovi ne opisuju stvarnost, nego je mijenjaju, i to nabolje - navodi se u obrazloženju HND-ovog ocjenjivačkog žirija.

Novinarka godine je Morana Kasapović s HRT-a za seriju intervjua u emisiji „Razgovor s razlogom". Ivan Pandžić iz 24sata bio je drugi u izboru za novinara godine.

- Pandžić je u protekloj godini nastavio demonstrirati ono što novinarstvo u svojoj suštini treba biti: pisao je i istraživao uporno, hrabro, temeljito i u službi javnog interesa.

Pandžić je razotkrivao nezakonita izvlaštenja zemlje radi privatnih solarnih elektrana u Zagorju, raskrinkavao je pokušaje izvlačenja europskog i državnog novca kroz nepostojeće „šumske staze“, pratio niz afera koje su obuhvatile bespravnu gradnju u zaštićenim područjima, pogodovanja političarima, zloporabe javnog novca, namještene natječaje, korupciju u zdravstvu - stoji u obrazloženju.

Uz Kasapović i Pandžića u ovoj kategoriji bili su nominirani i Kristina Turčin (Jutarnji list) te Ivana Jakelić (Večernji list).

Priznanje Milan Grlović za značajan doprinos razvitku novinarske organizacije dobili su Neda Ritz, Goran Gazdek, Mira Barić te Tina Eterović Čubrilo. Nagradu za najbolji novinarski rad s područja zaštite okoliša i prirode Velebitska degenija dobila je Danka Derifaj (Nova TV). Nagrada Nikša Antonini za novinsku fotografiju otišla je u ruke Damjana Tadića (Cropix), nagradu za radijsko novinarstvo dobio je Dario Špelić (HRT) za emisiju 'Povijest četvrtkom', za internetsko novinarstvo Lada Novak Starčević (Jutarnji list), za televizijsko novinarstvo Marko Stričević (Nova TV), za snimateljski prilog Ervin Bajuk (HRT), za istraživačko novinarstvo Barbara Matejčić (Novosti), te nagradu Otokar Keršovani za životno djelo dobila je Heni Erceg.

- Svjetski dan slobode medija i ove smo godine dočekali u nimalo prijateljskom okruženju u kojem rade naše kolegice i kolege. Samo prošle godine zabilježili smo 30 slučaja napada, prijetnje, pritisaka na novinare. Zabrinjavajuće je što se ne smanjuje ni pritisak SLAPP tužbi. Možemo slavodobitno, ironično, reći da je novinarstvo najpotplaćeniji sektor u Hrvatskoj kada se uzme razina obrazovanja novinara i njihova odgovornost prema javnosti. Prema najnovijim izvještajima reportera bez granica, U Hrvatskoj se i dalje stanje ocjenjuje problematičnim. Iako je zemlja na ljestvici za razliku od prošle godine napredovala, Hrvatska se sada nalazi 53 mjestu od ukupno 170 zemalja - rekao je Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a.