Predstavnici medija razgovarali s ministrom Habijanom o SLAPP tužbama i zaštiti novinara

Predstavnici Hrvatskog novinarskog društva i medijskih kuća sastali su se danas u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije s ministrom Damirom Habijanom, stoji na stranici HND-a.

U središtu razgovora bio je Prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, s posebnim naglaskom na SLAPP-tužbe. Predstavnici HND-a i medijskih kuća iznijeli su konkretne primjere negativnog utjecaja takvih tužbi na novinarski rad i slobodu medija.

Razgovarali su i o unaprjeđenju sustava zaštite novinara, novinarki i svih medijskih radnika u Hrvatskoj. Kao pozitivan primjer istaknut je Sporazum HND-a i SNH s Ministarstvom unutarnjih poslova. Sudionici sastanka dotaknuli su se i pitanja daljnjeg unaprjeđenja komunikacije između Ministarstva i medijske i novinarske zajednice.

Na sastanku su sudjelovali Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, Melisa Skender, glavna tajnica HND-a, Jelena Valentić, glavna urednica portala Telegram.hr, Ivan Buča, glavni urednik 24sata, Berislav Jelinić, glavni urednik tjednika Nacional, Tihomir Ladišić, direktor vijesti i programa televizije N1, te Dario Markas, zamjenik glavnog urednika Večernjeg lista.