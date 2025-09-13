Novinarka: Atentator na Charlieja Kirka živio je s transrodnom partnericom

Nova otkrića o atentatu na američkog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka bacaju dodatno svjetlo na slučaj koji je šokirao američku javnost.

Prema informacijama Fox Newsa, osumnjičeni Tyler Robinson živio je s partnericom u procesu tranzicije iz muškarca u ženu. Ona je, prema istim izvorima, u potpunosti stavila FBI-ju na raspolaganje komunikaciju i poruke koje bi mogle potvrditi da je upravo Robinson planirao i izvršio atentat.

Sukob zbog pitanja o transrodnim osobama

Jedna od ključnih okolnosti koje istražitelji proučavaju jest trenutak neposredno prije atentata. Kirk je na javnom događaju dobio pitanje o tome koliko je transrodnih osoba u posljednjem desetljeću počinilo masovne pucnjave. Na to je odgovorio: “Previše”.

Uslijedilo je dodatno potpitanje: “Računate li ili ne računate nasilje bandi?”, nakon čega je nastala napeta atmosfera. Nedugo zatim dogodio se napad.

FBI traži motive

Istražitelji još uvijek pokušavaju utvrditi jesu li upravo ta pitanja i rasprava o transrodnim osobama bili neposredni motiv napada ili je riječ o dubljem sukobu. Partnerica osumnjičenog surađuje s vlastima, a njezina svjedočanstva mogla bi biti ključna u rasvjetljavanju cijelog slučaja.

Za sada ostaje nejasno hoće li istraga pokazati da je atentat bio politički motiviran ili je posrijedi osobni čin nasilja.