Tko je ubojica Tyler Robinson?

U srcu ruralnog Utaha, u mirnoj zajednici gdje se svi poznaju, odrastao je mladić čija je budućnost izgledala iznimno svijetla. Tyler Robinson (22) bio je ponos svoje obitelji – odlikaš s rezultatom na prijemnom ispitu koji ga je svrstao u sam vrh američkih maturanata i osigurao mu prestižnu sveučilišnu stipendiju. Četiri godine kasnije, njegovo ime nije u analima akademskog uspjeha, već u središtu nacionalne traume kao glavnog osumnjičenika za atentat na konzervativnog aktivista Charlieja Kirka.

Godine 2021. činilo se da je Tyleru Robinsonu, najstarijem od trojice sinova, suđen uspjeh. Njegova majka s ponosom je na Facebooku objavila video u kojem njezin sin čita pismo sa Sveučilišta Utah State, kojim mu se dodjeljuje predsjednička stipendija. Nakon samo jednog semestra studija preddiplomskog inženjerstva, Robinson je napustio sveučilište. Vratio se kući u grad Washington, gdje je živio s roditeljima i upisao treću godinu strukovnog programa za električarskog znanstvenika. na Dixie Technical Collegeu. Put briljantnog inženjera zamijenjen je putem zanatlije, a razlozi te promjene ostaju nejasni. Do trenutka uhićenja, Robinson nije imao nikakav policijski dosje.

Konzervativna obitelj i okruženje

Robinson je odrastao u Washingtonu, gradu s oko 28.000 stanovnika, smještenom nedaleko od spektakularnih nacionalnih parkova Zion i Bryce Canyon. To je pretežno bjelačka i duboko konzervativna zajednica u kojoj je Donald Trump na prošlim izborima osvojio više od 75 posto glasova. Susjedi obitelj Robinson opisuju kao stup zajednice – "sjajna obitelj, dobra djeca", rekao je jedan od njih, dodajući da su redovito pohađali lokalnu mormonsku crkvu.

Foto: Twitter

Na društvenim mrežama, koje su u međuvremenu većinom izbrisane, majka je dokumentirala idilično djetinjstvo svojih sinova: obiteljska putovanja na Aljasku i Disneyland, proslave školskih priredbi i izleti u prirodu koji su uključivali kampiranje i lov.

Politička radikalizacija

Iako je odrastao u izrazito republikanskom okruženju, a roditelji su mu registrirani kao republikanci, Tyler Robinson registrirao se za glasanje bez stranačke pripadnosti. Njegov status zaveden je kao "neaktivan", što znači da nije glasao na posljednja dva opća izbora. No, prema riječima guvernera Utaha Spencera Coxa, stvari su se posljednjih godina promijenile.

Član obitelji rekao je istražiteljima da je Robinson "postao političniji" i izrazio otvorenu netrpeljivost prema Charlieju Kirku. Tijekom jedne obiteljske večere neposredno prije atentata, Robinson je spomenuo Kirko gostovanje na Sveučilištu Utah Valley. "Razgovarali su o tome zašto im se ne sviđa i o stajalištima koja je zastupao", rekao je guverner Cox. "Član obitelji također je izjavio da je Kirk pun mržnje i da širi mržnju." Jedan srednjoškolski kolega opisao ga je kao osobu koja je smatrala da "obje političke strane doprinose pogoršanju stanja u zemlji".

Ljevica, politizacija

Tragovi te navodne radikalizacije pronađeni su na najbizarnijem mjestu – čahurama metaka pronađenim uz pušku Mauser Model 98, za koju se vjeruje da je korištena u atentatu. Poruke ugravirane na streljivu otkrivaju neobičan spoj internetske meme kulture, antifašističke simbolike i trolerskog humora.

Na jednoj neiskorištenoj čahuri stajalo je: "Hej fašistu! Uhvati!", uz sekvencu strelica (gore, desno, dolje, dolje, dolje) koja u popularnoj videoigri Helldivers 2 poziva na zračni napad. Druga je nosila stihove talijanske antifašističke himne "Bella Ciao". Treća je sadržavala internetsku uvredu: "Ako ovo čitaš, GAY si lmao". Na čahuri metka koji je usmrtio Kirka bila je ispisana fraza "notices bulges OwO what's this?", referenca na meme popularan u online "furry" supkulturi.