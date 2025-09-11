Novo izbijanje afričke svinjske kuge na istoku Hrvatske...

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u četvrtak je izvijestilo da su potvrđena dva nova izbijanja afričke svinjske kuge na dva objekta u naseljima Bijelo Brdo (Općina Erdut) u Osječko-baranjskoj županiji u zoni zaštite i Novi Jankovci (Općina Stari Jankovci) u Vukovarsko-srijemskoj županiji u zoni ograničenja III.

Za izbijanje afričke svinjske kuge u Bijelom Brdu na snazi je rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja od 3. rujna 2025. godine, dok je zbog ponovnog izbijanja afričke svinjske kuge u naselju Stari Jankovci 11. rujna 2025. godine doneseno rješenje kojim se određuje zona zaštite i zona nadziranja i na području Vukovarsko-srijemske županije unutar zone ograničenja III, naveli su u priopćenju iz Ministarstva.

Kako dodaju, ta dva nova izbijanja dokazuju kako virus afričke svinjske kuge na tom području nesmetano cirkulira te predstavlja stalni visoki rizik za sve objekte na kojima se drže svinje.

"Ponovno pozivamo sve subjekte na kontinuiranu provedbu svih biosigurnosnih i higijenskih mjera na svojim objektima te da posebnu pažnju obrate na mogući neizravni kontakt s virusom afričke svinjske kuge u okolišu tijekom poljoprivrednih i šumskih radova", priopćili su iz Ministarstva.