Obavijesti

News

Komentari 0
OGLASILO SE MINISTARSTVO

Novo izbijanje afričke svinjske kuge na istoku Hrvatske...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Novo izbijanje afričke svinjske kuge na istoku Hrvatske...
Foto: Igor Soban/PIXSELL / ilustrativna fotografija

"Ponovno pozivamo sve subjekte na kontinuiranu provedbu svih biosigurnosnih i higijenskih mjera na svojim objektima", poručuju iz Ministarstva...

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u četvrtak je izvijestilo da su potvrđena dva nova izbijanja afričke svinjske kuge na dva objekta u naseljima Bijelo Brdo (Općina Erdut) u Osječko-baranjskoj županiji u zoni zaštite i Novi Jankovci (Općina Stari Jankovci) u Vukovarsko-srijemskoj županiji u zoni ograničenja III.

Za izbijanje afričke svinjske kuge u Bijelom Brdu na snazi je rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja od 3. rujna 2025. godine, dok je zbog ponovnog izbijanja afričke svinjske kuge u naselju Stari Jankovci 11. rujna 2025. godine doneseno rješenje kojim se određuje zona zaštite i zona nadziranja i na području Vukovarsko-srijemske županije unutar zone ograničenja III, naveli su u priopćenju iz Ministarstva.

MINISTARSTVO UPUTILO APEL Novi slučajevi afričke svinjske kuge u Slavoniji, ovo su nove zone zaštite i nadziranja
Novi slučajevi afričke svinjske kuge u Slavoniji, ovo su nove zone zaštite i nadziranja

Kako dodaju, ta dva nova izbijanja dokazuju kako virus afričke svinjske kuge na tom području nesmetano cirkulira te predstavlja stalni visoki rizik za sve objekte na kojima se drže svinje.

"Ponovno pozivamo sve subjekte na kontinuiranu provedbu svih biosigurnosnih i higijenskih mjera na svojim objektima te da posebnu pažnju obrate na mogući neizravni kontakt s virusom afričke svinjske kuge u okolišu tijekom poljoprivrednih i šumskih radova", priopćili su iz Ministarstva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!
HOROR U AMERICI

Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!

Ukrajinka Irina (23) pobjegla je od ratnih strahota. U vlaku u Charlotteu ubio ju je čovjek koji je odavno trebao biti zatvoren. Nitko joj nije htio pomoći. Svi su samo prolazili kraj nje...
Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart
KRIMINAL U HRVATSKIM ŠUMAMA

Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart

U tri istrage obuhvaćeno je ukupno 18 djelatnika Hrvatskih šuma, poduzetnika i nekoliko privatnih tvrtki
Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!
ŠOKANTNO

Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!

Bošnjakove objave izbezumile su i naše čitatelje koji su ostali zgroženi viđenim. "Ovo je nešto prejezivo, za svaku osudu", napisao nam je čitatelj nakon što je vidio Bošnjakove poruke...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025