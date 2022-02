Očekivalo se da će ime Horvatova nasljednika biti poznato već danas, nakon sastanka stranaka vladajuće koalicije, no to se nije dogodilo jer koalicijski partneri HDZ-a, Reformisti i HSLS, nisu podržali premijerov prijedlog da to bude HNS-ov Stjepan Čuraj.

Nakon što je petosatni sastanak završio bez dogovora o novom ministru, konzultacije su nastavljene, a procjena je da bi HDZ mogao predložiti nekoga iz svojih redova.

Ovaj ćemo tjedan, svakako u petak, imati novog ministra graditeljstva, ističe izvor iz Vlade.

Saslušanje na nadležnom saborskom odboru

Kada se dogovori ime kandidata za novog ministra, on će, prije potvrde u Saboru, biti saslušan na nadležnom Odboru za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Praksa je da ministra koji se u Vladu imenuje naknadno, Odboru predstavi premijer, zastupnici mu pritom mogu postavljati pitanja i on je na njih dužan odgovoriti.

Na sjednici Sabora o povjerenju se glasuje bez rasprave, a da bi bio potvrđen, novi ministar mora dobiti glasove 76 zastupnika.

Radni tjedan Sabor će otvoriti raspravom o novom zakonu o registru osoba s invaliditetom (OSI).Registar podataka o invaliditetu vodi se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, preduvjet je za planiranje preventivnih mjera i donošenje programa za OSI, izvor je epidemioloških podataka za nacionalne i međunarodne potrebe i temelj za provjeru statusa OSI.

Postojeći zakon koji uređuje to područje donesen je prije 20 godina, no u međuvremenu se dogodio niz promjena u sustavu izvora podataka OSI, pa to područje treba urediti novim zakonom koji bi trebao osigurati bolji obuhvat podataka o OSI i ubrzati njihovu razmjenu.

Sustavi koji skrbe o OSI moći će na jednostavniji način, na temelju podataka iz registra, donijeti politike i odluke o toj ranjivoj populaciji, kao i o ostvarivanju njihovih prava, ističe ministar zdravstva Vili Beroš.

Zastupnici će u srijedu raspraviti i prijedlog strategije razvitka službene državne statistike do 2030. te prijedlog programa statističkih aktivnosti do 2027. godine.