Uz godišnju pretplatu po akcijskoj cijeni dobivaš neograničen pristup portalu 24sata.hr i preko 300 € vrijednih kupona za razne proizvode i usluge
NOVOGODIŠNJA AKCIJA NA ORANŽU: Preko 300 € vrijednih kupona za samo 5,99 €!
Povodom proslave Nove 2026. godine aktiviraj godišnju pretplatu za samo 5,99 € i dobivaš pristup cijelom sadržaju portala 24sata - najnovijim vijestima, dubinskim analizama i inspirativnim pričama. Ova posebna ponuda donosi ti više od same pretplate: preko 300 € vrijednih kupona za razne proizvode i usluge!
Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 323,67 €:
🎁 100 € kupon za Kult Home
🎁 50 € za Nikal putničku agenciju
🎁 28,67 € za Abela Pharm
🎁 20 € za iSTYLE
🎁 40 € za Teorem
🎁 30 € kupon za Optiku Mibo
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop
A dobivaš i super popuste:
🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 20 % popusta za Fraktura knjižaru
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 10 % popusta za Maistru
🎁 11+1 mjesec gratis za print pretplatu 24sata
🎁 5 % popusta za print pretplatu Expressa
Za kupnju pretplate klikni na link.
Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.
Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.
Pogledajte unutrašnjost Putinove vile koja je navodno bila meta: Kič i zlato posvuda
Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'
VIDEO Eksplozije u ruskom gradu: Gori važna rafinerija nafte i skladište goriva