Dijete pogodio zalutali metak na dočeku Nove godine u Skopju: Preminulo je u bolnici

Dvogodišnje dijete koje je teško ozlijeđeno tijekom dočeka Nove godine preminulo je jutros u Klinici za dječju kirurgiju u Skoplju, unatoč intenzivnim naporima liječnika, priopćile su zdravstvene vlasti.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, dijete se u trenutku nesreće nalazilo na otvorenom prostoru s majkom i promatralo vatromet. U tom je trenutku pogođeno metalnim projektilom, za koji se sumnja da je riječ o zalutalom metku ispaljenom tijekom novogodišnjeg slavlja.

Nakon incidenta dijete je hitno prevezeno u Gradsku opću bolnicu, gdje mu je pružena prva medicinska pomoć. Zbog iznimno teškog zdravstvenog stanja ubrzo je premješteno u Kliniku za dječju kirurgiju. Liječnici su utvrdili teške ozljede mozga te stanje koje je od samog početka bilo opasno po život.

Unatoč kontinuiranoj medicinskoj skrbi i pokušajima stabilizacije, dijete je jutros podleglo zadobivenim ozljedama.

Državno odvjetništvo potvrdilo je da je izdana naredba za obdukciju tijela preminulog djeteta kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

Istraga o događaju je u tijeku, a nadležne institucije nastavljaju prikupljati informacije kako bi se rasvijetlile okolnosti pod kojima je došlo do smrtnog stradavanja.