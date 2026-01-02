Obavijesti

UŽAS TIJEKOM VATROMETA

Dijete pogodio zalutali metak na dočeku Nove godine u Skopju: Preminulo je u bolnici

Dvogodišnje dijete koje je teško ozlijeđeno tijekom dočeka Nove godine preminulo je jutros u Klinici za dječju kirurgiju u Skoplju, unatoč intenzivnim naporima liječnika, priopćile su zdravstvene vlasti.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, dijete se u trenutku nesreće nalazilo na otvorenom prostoru s majkom i promatralo vatromet. U tom je trenutku pogođeno metalnim projektilom, za koji se sumnja da je riječ o zalutalom metku ispaljenom tijekom novogodišnjeg slavlja.

Nakon incidenta dijete je hitno prevezeno u Gradsku opću bolnicu, gdje mu je pružena prva medicinska pomoć. Zbog iznimno teškog zdravstvenog stanja ubrzo je premješteno u Kliniku za dječju kirurgiju. Liječnici su utvrdili teške ozljede mozga te stanje koje je od samog početka bilo opasno po život.

OGLASILA SE POLICIJA Maloljetnik teško ozlijeđen nakon uporabe pirotehnike kod Jastrebarskog: U bolnici je
Maloljetnik teško ozlijeđen nakon uporabe pirotehnike kod Jastrebarskog: U bolnici je

Unatoč kontinuiranoj medicinskoj skrbi i pokušajima stabilizacije, dijete je jutros podleglo zadobivenim ozljedama.

Državno odvjetništvo potvrdilo je da je izdana naredba za obdukciju tijela preminulog djeteta kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

Istraga o događaju je u tijeku, a nadležne institucije nastavljaju prikupljati informacije kako bi se rasvijetlile okolnosti pod kojima je došlo do smrtnog stradavanja.

