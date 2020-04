Nulta pacijentica u leglu zaraze korone je švicarska konobarica

Švicarska konobarica bila je bolesna još 5. veljače, ali je imala blage simptome. Pozitivna je bila tek više od mjesec dana kasnije, 9. ožujka, izjavio je Franz Allerberger, šef (AGES-a) Austrijske agencije za zdravstvo i sigurnost hrane.

Dodao je kako je Švicarka identificirana kao nulta pacijentica u Ischglu.

Podsjećamo, skijalište Ischgl povezano je sa stotinama slučajeva zaraze u Austriji, Njemačkoj i skandinavskim zemljama. Pod istragom je nakon što su se pojavile sumnje da su skijaške staze i barovi u tom zimovalištu ostali otvoreni tjednima, iako se epidemija već razbuktala.

Nulti pacijent (patient zero), termin je koji označava prvog čovjeka koji je zaražen u virusnoj ili bakterijskoj epidemiji. Preko genetičke analize i epidemioloških studija moguće je izolirati ljude za koje vjeruju da su prvi zaraženi i tako doći do nultog pacijenta. To je jako bitno za buduće praćenje zaraze i prevenciju da se zaraza proširi.

Pri povratku kući zarazili žene ili druge članove obitelji

AGES je do sada analizirao više od 40 takozvanih klastera virusa korone u Austriji. Pod nazivom "Cluster S Ischgl" analizirani su klasteri slučajeva temeljeni na regiji Paznaun. Samo u Austriji 611 infekcija može se izravno pripisati Ischglu.

U Tirolu je zaraženo 199, u Gornjoj Austriji 127 i 102 u Vorarlbergu. Najmanje šest slučajeva iz „Cluster S“ je u Gradišću, a u Beču pet. Allerberger je objasnio kako 573 od 611 ljudi predstavlja takozvanu primarnu generaciju, tj. ljude koji su infekciju stekli u dolini Paznaun. U sljedećim naraštajima je 38 slučajeva. To znači da su ljudi pri povratku kući zarazili svoje žene ili duge članove obitelji. Odnosi se na one koji nisu direktno bili u Ischglu, St. Antonu, Serfausu, Galltüru ili St. Christophu.

Infektolog je također naglasio da je barem isti broj, ako ne i dvostruko veći, u inozemstvu, tj. turisti koji su se vratili sa zimskog odmora iz Tirola. "Klaster S" je na pravo iznenađenje imao "samo tri generacije".

'Sigurno se nisu zarazili dok su skijali u Ischglu'

Do sada je njemački konobar iz restorana "Kitzloch" u Ischglu gledan kao prvi izvor zaraze. Prema analizi AGES, osnovni izvor je zapravo švicarska konobarica iz istog restorana.

Međutim, imala je samo blage simptome i nije bila kod liječnika.

Žena je već 5. veljače bila bolesna, a gdje se zarazila nije jasno. Prema tvrdnji stručnjaka, zaraženi ljudi su prenositelji korone "samo osam dana".

Osim konobarice te barmena koji je pokazao simptome tek 2. ožujka bilo je i drugih zaposlenika koji su pokazivali simptome uključujući glavnog direktora i DJ-a. Pored zaposlenika "Kitzlocha" tu su bila i dva studenta iz Norveške koji su se 26. veljače razboljeli u Ischglu,a doputovali su na zimovanje iz Bologne gdje su na Erasmusu.

- Sigurno se nisu zarazili dok su skijali u Ischglu – naglasio je Allerberger dodajući kako je nulta pacijentica "izuzetno zdrava", kao i ostali zaposlenici bara te da su svi mlađi od 50 godina.

U samom Tirolu na intenzivnoj njezi se nalazi oko osam ljudi iz "klastera S". Također je dodao kako se i sam vozi svakodnevno podzemnom željeznicom i da se ne boji zaraze sve dok ljudi drže kontak na metar udaljenosti. Alpske barove smatra izrazito pogodnim za zarazu jer su gosti na udaljenosti manjoj od metar i drže kontakt duže od 15 minuta.

- Virus nema krila. Ne leti po parku ili po skijalištu na 2.000 do 3.000 metara - rekao je Allerberger.

Analizom AGES-a utvrdilo se da je u Austriji ukupno 133 pozitivna slučaja podrijetlom iz Italije. 29 se mogu pripisati Njemačkoj, 20 Španjolskoj, 13 Velikoj Britaniji, 11 Egiptu i 10 Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Status istrage je 30. ožujka. Austrija bilježi 10.923 osoba pozitivnih na korona virus, 158 smrtnih slučajeva, 1.749 oporavaka. 1 157 oboljelih je hospitalizirano od kojih 227 na intenzivnom odjelu. Testirano je 92.190 osoba.

