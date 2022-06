O HDZ-ovoj inicijativi izmjene Ustava: 'Kad sam ja prikupljao potpise onda su bili protiv'

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je HDZ-ovu inicijativu za promjenom Ustava oko referenduma.

- Ma hajde. Ja 2014. godine bio premijer i upravo sam ja kao predsjednik SDP-a i Vlade prikupljao kroz svoju parlamentarnu većinu, koja nije bila kupljena nego stvorena u izbornoj noći, skupljao glasove za izmjenu Ustava da se oteža referendum. Došli smo do 99 glasova, onda je odustao HDSSB. Imali su svoje razloge, valjda su se bojali da ih se ne prokaže kao naše koalicijske partnere. Falila su dva glasa da postavimo više kriterije za referendum. Tko je bio živčano protiv? HDZ-ov zastupnik Plenković, koji je išao tada u šator u Savskoj. On i ekipa s kojom je tada plandovao u Bruxellesu i po Zagrebu su tada opstruirali izmjenu Ustava jer im nije odgovaralo - rekao je dodavši kako on ne može reći da je sada protiv toga ako je tada bio za.

- U tome se mi razlikujemo. Kad Plenković kaže da nismo isto društvo, naravno da nismo. Kad sam ja birao društvo, on je bio običan čistač cipela. Ali ja i sada govorim ono što sam govorio tada. Da, to bi trebalo promijeniti, ali u Ustavu ima 20 stvari koje treba promijeniti - rekao je nabrojavši koje su to - od Ustavnog suda, njihovih ingerencija, mandata i načina izbora ustavnih sudaca...

- Ići samo na nešto što odgovara Plenkoviću i to danas, nakon što je Ustavni sud izvršio ustavni udar, nemojmo to zaboraviti. Ne zaboravimo Banožića. Što je s istragom? I ne zaboravimo što je Ustavni sud učinio prije dva ili tri tjedna - zabranio referendum za koji je skupljeno gotovo 400.000 validnih potpisa - poručio je ponovivši stav da Ustavni sud treba ukinuti.

- Živimo u vremenu potpuno silovane demokracije. Možemo imati neko ustavno vijeće i izbjeći da na Ustavnom sudu završavaju na kraju propali i oronuli političari. Protiv toga sam se borio 10 godina i nisam se izborio dovoljno uspješno - rekao je.

Referendum treba otežati, naglasio je.

- Ali kada su skupljeni potpisi, nikakav Ustavni sud nema više o tome što razgovarati - rekao je.

