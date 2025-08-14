Vrućina ne popušta! I danas se pržimo na 38 °C: Za dio zemlje na snazi i dalje crveni alarm

U četvrtak će biti pretežno sunčano i u mnogim mjestima vrlo vruće. U Dalmaciji nestabilnije uz povremeno umjerenu naoblaku, a uz lokalno jači razvoj oblaka pljuskova i grmljavine bit će uglavnom popodne u unutrašnjosti.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka, sredinom dana, duž većeg dijela obale, prolazno okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 38 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.

DHMZ je za četvrtak izdao crveni alarm za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju zbog ekstremno visokih temperatura te žuti za osječku, zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju. Zbog jakog vjetra izdali su žuti alarm za Kvarner i Velebitski kanal.

Foto: DHMZ

