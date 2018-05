Obersnel: Referendumom žele stvoriti nacionalno čist Sabor

Koliko je potpisa do sada prikupljeno za dva referenduma; o izmjeni izbornog sustava i opozivu Istanbulske konvencije? Jesu li referendumska pitanja u skladu s Ustavom? Kako organizatori inicijative namjeravaju mijenjati hrvatski izborni sustav? O tome su u Otvorenom na HRT-u govorili Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke (SDP), Zvonimir Troskot iz Građanske inicijative Narod odlučuje, Krešo Beljak, predsjednik HSS-a, Kristina Pavlović iz Građanske inicijative Istina o Istanbulskoj i Furio Radin, potpredsjednik Hrvatskog sabora.



Zvonimir Troskot iz Građanske inicijative Narod odlučuje rekao je kako su danas objavili službene podatke prema kojima su u prva tri dana skupili 78 tisuća potpisa diljem Hrvatske.

- To je jako dobar rezultat s obzirom da u prva dva dana nisu bile izdane lokacijske dozvole i s obzirom da nas se na sve moguće načine opstruiralo kako bi onemogućilo građanima da se izjasne o izmjenama izbornog sustava. Svakim danom povećava se broj potpisa jer se povećava broj volontera - rekao je.

Troskot je rekao kako sePonovio je kako je riječ o dva referendumska pitanja.

- Jedno se odnosi na opće odredbe izbornog sustava - racionalizacija troškova saborskih zastupnika, smanjenje izbornog praga sa pet na četiri posto, tri preferencijska glasa bez cenzusa, elektroničko dopisno glasovanje i smanjenje teritorijalnih jedinica. U drugom pitanju se fokusiramo na to da predstavnici nacionalnih manjina prestanu biti - kako je rekao citirajući Matu Arlovića, arbitri ili politički poduzetnici i ne sudjeluju u strateškim pitanjima kao što su proračun i formiranje vlade.

Troskot je još jednom istaknuo da su u svojim radovima na to ukazivali pravni stručnjaci Smerdel, Josipović, Podolnjak.

Protuzakonitim i protuustavnim smatra to što gradonačelnik Obersnel, namećući svoje osobne stavove, ne dozvoljava da građani izraze svoju demokratsku volju.

- Maske su pale. Oni žele nacionalno čist Sabor. Pripadnici manjina su naši prijatelji, oni djele sudbinu s nama, naše sreće i tuge - kazao je Obersnel i iskoristio argument koji, kaže, ne voli povlačiti, a to je da su pripadnici nacionalnih manjina sudjelovali u Domovinskom ratu. Kazao je kako je predstavničko tijelo Grada Rijeke donijelo odluku o prikupljanju potpisa.



Obersnel je podsjetio kako je protiv gradonačelnika Zagreba pokrenut kazneni postupak jer je U ime obitelji ustupio besplatno štandove.

- Ono kako oni prihvaćaju i shvaćaju demokraciju, nije demokracija. U demokraciji nije baš zamišljeno da svatko može raditi što hoće neovisno o zahtjevima koje postavljaju. Moje je duboko uvjerenje da je zahtjev za opoziv Istanbulske konvencije nešto što duboko seže u problematiku ljudskih prava. Radi se o konvenciji Vijeća Europe za borbu protiv nasilja nad ženama i obitelji i ne vidim koja je intencija inicijatora osim da nastave manipulacijama i lažima obmanjivati građane Hrvatske - rekao je Obersnel.

O inicijativi o promjeni izbornog zakona je, kaže, nešto o čemu se može i mora razgovarati.

- I jedan dio njihovih zahtjeva podupirem, no čini se da se iza svega toga krije kukavičje jaje kojim se želi ograničiti pravo nacionalnih manjina što je za mene neprihvatljivo. Samo bolestan um može doći na ideju da nekome tko je izabran u Sabor ograniči pravo da odlučuje o bilo kojoj točki dnevnog reda. Kakva je to ideja da predstavnici nacionalnih manjina ne mogu glasovati o vladi i proračunu. To normalan čovjek ne može zamisliti, a kamoli izgovoriti a još manje pokrenuti inicijativu kojom se to čini - rekao je Obersnel.

Furio Radin smatra da su referendumi usmjereni protiv nacionalnih manjina i protiv žena.

- Stječe se dojam da s tom deratifikacijom Istanbulske konvencije i izbacivanjem manjinskih zastupnika vi želite budućnost u kojoj će postojati samo Hrvati i ti Hrvati će moći mlatiti svoje žene - kazao je Radin.

Pavlović je odgovorila kako Hrvatska ima dovoljno dobre zakone za suzbijanje nasilja u obitelji, da Istanbulska konvencija tamo gdje je ratificirana nije donijela smanjenje nasilja u obitelji te kako sama Istanbulska konvencija zadire 'u samu bit čovjeka'.

Troskot je uzeo za primjer Luksemburg koji ima 36 posto građana koji pripadaju nacionalnim manjinama. Tamo, kaže, manjine nemaju zastupnike u parlamentu. Estonija ima 31 posto nacionalnih manjina, a u parlamentu nemaju niti jednog manjiskog zastupnika, kaže Troskot.

Krešo Beljak je kazao kako su to ljudi koji su se doselili, a ne kao 'Srbi koji su nas koji su kod nas dugo'. Kaže da se izborni zakon mora mijenjati no da se ljudima s tom bitnom temom baca pijesak u oči da se ne govori o aferi Agrokor te je dodao da su Srbi u Hrvatskoj od 15. stoljeća.

Beljak je za kraj kazao da HSS nikada neće podržati nikakvu inicijativu Željke Markić, na što je Troskot poručio da iza inicijative Narod odlučuje ne stoji ona nego narod.