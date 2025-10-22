Obavijesti

POSMRTNI OSTACI 1163 ŽRTVE

Obilježili 20. obljetnicu ukopa maceljskih žrtava: 'Nakon smrti Tuđmana, došlo je do zaokreta'

Predsjednik Udruge Macelj 1945. Vjekoslav Jaklin ustvrdio  je da Macelj "nije toponim nego simbol stradanja koje je zadesilo hrvatski narod, kada je ubijen velik broj nedužnih ljudi"

Prije 20 godina u dolini Maceljskog gorja položeni su posmrtni ostaci 1163 žrtve stradale u svibnju i lipnju 1945. godine, a obljetnica ukopa obilježena je u srijedu pohodom, molitvom i paljenjem svijeća na grobištu Lepa bukva te svetom misom zadušnicom u crkvi Muke Isusove.

Predsjednik Udruge Macelj 1945. Vjekoslav Jaklin ustvrdio  je da Macelj "nije toponim nego simbol stradanja koje je zadesilo hrvatski narod, kada je ubijen velik broj nedužnih ljudi".

- Jedna generacija je praktički istrijebljena, a ti demografski gubici se do danas nisu uspjeli popraviti, i to je u biološkom smislu bila kataklizma naroda. S druge strane, bio je to brutalni kraj ere kojom je pripadnost hrvatskom narodu i pripadnost crkvi u Hrvata bila odiozna novom sistemu koji je komunizam u sebi imao - ocijenio je Jaklin.

Dodao je da je nakon toga "nastupilo 45 godina tišine prekinutih pobjedom hrvatskog naroda u nametnutom Domovinskom ratu" i da je nakon smrti dr. Franje Tuđmana ponovo došlo do zaokreta u kojem je istina na neki način potisnuta u stranu.

- Mi smo nakon prvog ukopa prije 20 godina morali čekati da smo tu iznad Đurmanca, u jednoj jami četiri puta četiri metra, iskopali 84 tijela. Procjene su da Maceljsko gorje, od slovenske granice do Oroslavja, sakriva još preko deset tisuća žrtava koje nikad nisu otkrivene - ustvrdio je Jaklin, kao i da je "bila riječ o golorukom narodu, brojnim starcima, ženama i djeci te onima koji su preživjeli pakao poslije Bleiburga".

- Na neki način još smo uvijek okupirani, ako ne drugačije, onda u mentalnom smislu - zaključio je.

Okupljeni su molitvom odali pijetet pogubljenima, među kojima je, kako je rečeno, bio i 21 franjevac, svećenik i bogoslov iz hrvatskih i bosanskohercegovačkih biskupija.

Uslijedila je sveta misa misa zadušnica koju je u crkvi Muke Isusove na Macelju predvodio varaždinski biskup u miru, mons. Josip Mrzljak. U šumama Macelja, jednog od najvećih stratišta u Hrvatskoj, 2005. godine pronađene su i dostojno pokopane 1.163 žrtve, a 2021. njih još 84. Prema nekim podacima, dosad nije istraženo oko 130 jama, rečeno je.

