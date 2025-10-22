Obilježili 20. obljetnicu ukopa maceljskih žrtava: 'Nakon smrti Tuđmana, došlo je do zaokreta'

Prije 20 godina u dolini Maceljskog gorja položeni su posmrtni ostaci 1163 žrtve stradale u svibnju i lipnju 1945. godine, a obljetnica ukopa obilježena je u srijedu pohodom, molitvom i paljenjem svijeća na grobištu Lepa bukva te svetom misom zadušnicom u crkvi Muke Isusove.

Predsjednik Udruge Macelj 1945. Vjekoslav Jaklin ustvrdio je da Macelj "nije toponim nego simbol stradanja koje je zadesilo hrvatski narod, kada je ubijen velik broj nedužnih ljudi".

- Jedna generacija je praktički istrijebljena, a ti demografski gubici se do danas nisu uspjeli popraviti, i to je u biološkom smislu bila kataklizma naroda. S druge strane, bio je to brutalni kraj ere kojom je pripadnost hrvatskom narodu i pripadnost crkvi u Hrvata bila odiozna novom sistemu koji je komunizam u sebi imao - ocijenio je Jaklin.

Dodao je da je nakon toga "nastupilo 45 godina tišine prekinutih pobjedom hrvatskog naroda u nametnutom Domovinskom ratu" i da je nakon smrti dr. Franje Tuđmana ponovo došlo do zaokreta u kojem je istina na neki način potisnuta u stranu.

- Mi smo nakon prvog ukopa prije 20 godina morali čekati da smo tu iznad Đurmanca, u jednoj jami četiri puta četiri metra, iskopali 84 tijela. Procjene su da Maceljsko gorje, od slovenske granice do Oroslavja, sakriva još preko deset tisuća žrtava koje nikad nisu otkrivene - ustvrdio je Jaklin, kao i da je "bila riječ o golorukom narodu, brojnim starcima, ženama i djeci te onima koji su preživjeli pakao poslije Bleiburga".

- Na neki način još smo uvijek okupirani, ako ne drugačije, onda u mentalnom smislu - zaključio je.

Okupljeni su molitvom odali pijetet pogubljenima, među kojima je, kako je rečeno, bio i 21 franjevac, svećenik i bogoslov iz hrvatskih i bosanskohercegovačkih biskupija.

Uslijedila je sveta misa misa zadušnica koju je u crkvi Muke Isusove na Macelju predvodio varaždinski biskup u miru, mons. Josip Mrzljak. U šumama Macelja, jednog od najvećih stratišta u Hrvatskoj, 2005. godine pronađene su i dostojno pokopane 1.163 žrtve, a 2021. njih još 84. Prema nekim podacima, dosad nije istraženo oko 130 jama, rečeno je.