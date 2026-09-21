Obitelj brutalno ubijene cure iz Rijeke: 'Da je znala da se Fran drogira, sigurno bi prekinuli...'

Iz obrisanih poruka između optuženika i njegove majke, koje sam naknadno pročitao u spisu, smatram kako se da iščitati kako je ona bila upoznata s onim što se moglo dogoditi. Nadam se da ćemo istinu doznati nakon svjedočenja njegovih roditelja - kazao je Damir Vlašimsky u nastavku suđenja Franu Brneliću (24), optuženom za teško ubojstvo ženske osobe, odnosno femicid nad djevojkom Rominom Vlašimsky (22), koju je 6. prosinca 2025. godine, oko 7.20, na 4. katu roditeljskog stana na Trgu Republike Hrvatske u središtu Rijeke, usmrtio višestrukim ubodima kuhinjskim nožem.

Kada je doznao da je njegova kćer stupila i vezu s Franom, kaže da je bio sretan jer poznaje njegove roditelje, kao mlađi su se družili, a Franov djed mu je svojedobno bio sportski trener. Dodao je kako ništa nije upućivalo da bi se ovakva tragedija mogla dogoditi.

Rominina majka Jadranka pak kaže da je, sumirajući sve s odmakom, bilo pritužbi i crvenih zastavica.

- S Rominom sam bila jako bliska, povjeravala mi se o svemu, a na mobitelu sam imala lokator te sam uvijek znala gdje je. O Franu, s kojim je bila u vezi nekih mjesec i pol dana, je govorila da je jako dobar dečko, pristojan, pažljiv, kupovao joj je cvijeće, bombonijeru, išli su zajedno u Trst. Jedino što joj je smetalo je što je jako puno radila, od 8 do 20 sati, a Fran je stalno dolazio kod nje i nije se imala vremena naspavati i odmoriti pa se žalila da joj je to malo naporno, Mislim da je za njegovu konzumaciju drogu saznala na rođendanu iako mi to nije rekla jer je znala moj stav o tome. Tada mi je rekla da je bio tužan i depresivan jer se par puta nije pojavio na poslu zbog čega mu je prijetio otkaz te da je ona i njeno društvo jedino što ima. Žalio se na svoje društvo, rekao da s njima puno pije i da želi s tim prestati. Ona ga je savjetovala da to i učini te da sa šefom pokuša izgladiti odnos i da ne ponavlja iste greške koje ga čine nesretnim. No ništa nije ukazivalo na ono što se dogodilo. Jedino što sam ja primijetila je da je po meni možda bio posesivan jer ju je stalno zvao, zahtijevao da zna gdje se nalazi te mu je jednom prilikom slala slike mene i nje dok spavamo na kauču. Pitala sam je zašto, no nije mi odgovorila - kazala je vidno potresena Rominina majka Jadranka koju je suprug jutro nakon ubojstva zatekao pred zgradom kako vrišti “ Dajte joj moje srce i krv, spasite je !”, nakon što je saznala da joj je kćer mrtva.

Optuženi Fran Brnelić u sudnicu je ušao pogleda uprtog u pod kojeg nije dizao tijekom cijelog suđenja. U trenutku kada je Rominina sestra Lucija svjedočila kako je Romina Frana hvalila kao jako dobrog dečka kojeg je, za razliku od prijašnjih dečki, planirala upoznati sa svojom obitelji, zaplakao je.

- Bili smo uzbuđeni da ga upoznamo, pogotovo jer smo znali njegovu obitelj. Planirali smo ga zvati na ručak nakon Božića, čak je i baki pričala o njemu. No nakon ubojstva sam doznala da se jedanput jednom prijatelju povjerio rekavši da je on nju prevario, a ako ona bude njega, da će je ubiti. To je tad možda bila sprdačina, ali meni sad nakon svega nije - kazala je Rominina sestra.

Ono što je obitelj Vlašimsky dodatno povrijedilo je, kažu, nedostatak empatije od strane Franovih roditelja.

- Mi se poznajemo godinama, no nakon svega mi se Franova majka javila samo jednom porukom. Napisala je da suosjeća s nama i da je shrvana do boli. Dva dana nakon ubojstva bila je na poslu, a kasnije su viđeni na feštama, na kupanju u Bakru, da ih svi vide, kao da se ništa nije dogodilo. Jako boli taj nedostatak empatije jer smo svi iz istog mjesta, imamo iste prijatelje. To doživljavam kao zabijanje čavla u našu bol - rekla je kroz suze Romimina majka.

Roditelji ubijene | Foto: Privatni album

Franov prijatelj i kolega s posla opisao ga je kao dobrog, mirnog i povučenog dečka, koji nije bio sklon nasilju.

- Dapače, uvijek se povlačio kada bi negdje izbila neka svađa. No povjerio mi se da je povremeno konzumirao kokain, zbog čega ponekad subotom ne bi došao na posao. Rekao je da to ne želi više. Kada sam ga pitao zašto to radi rekao je da ne zna i zato “što je glup”. O tome smo u tri godine koliko ga znam pričali možda tri, četiri puta, ali nije bio previše rječit jer mislim da mu je meni, kao strastvenom sportaši bilo sram pričati o tome. Kada je prohodao s Rominom činio mi se sretan, ponovo krenuo sa mnom u teretanu i na košarku, zahvaljivao bogu da ju je upoznao - kazao je prijatelj.

Jutro koje je završilo tragedijom

Podsjetimo, tužiteljstvo Frana Brnelića tereti da je djevojku najprije dvaput udario u glavu nepoznatim predmetom, a potom napao nožem. Nakon što je tijekom napada došlo do odvajanja oštrice od drške, prema optužnici, uzeo je drugi nož i nastavio napad.

Romina je zadobila ukupno 26 ubodnih, reznih i ubodno-reznih rana u predjelu prsa, vrata, glave i leđa. Imala je i ozljede na šaci koje upućuju na pokušaj obrane.

Uspjela je izaći iz stana na stubište zgrade, gdje je se pokušalo reanimirati. Unatoč naporima liječnika, preminula je od posljedica teških ozljeda, odnosno iskrvarenja.

U vrijeme smrti bila je pred 23. rođendanom, koji je trebala proslaviti 15. prosinca.

Nakon napada Brnelić je ostao u stanu i sebi zadao nekoliko porezotina. Zadobio je lakše ozljede, a nakon liječničke pomoći završio na psihijatriji. Policija je tijekom očevida u stanu pronašla dva krvava noža za koja se smatra da su korištena u napadu.

Istraga: droga, psihičko stanje i pitanje motiva

Već u prvim danima istrage pojavilo se pitanje što je prethodilo stravičnom napadu.

Brnelić, koji među prijateljima i kolegama s posla slovi kao miran, povučen, pristojan mladić, je tijekom prvog ispitivanja rekao da je noć prije događaja konzumirao veću količinu droge. Prema ranije objavljenim informacijama, govorio je i o "unutarnjem glasu" koji mu je govorio da ubije sebe i učini nešto što nije želio.

U istrazi se kao moguće objašnjenje njegova ponašanja spominjao utjecaj narkotika. Kasnije je upravo pitanje njegova psihičkog stanja postalo jedno od ključnih pitanja sudskog postupka.

Istodobno, motiv ubojstva od početka nije bio potpuno jasan.

Prema ranije objavljenim informacijama, Romina i Brnelić tog su dana trebali otputovati u Italiju, na romantično putovanje u Veronu. Do putovanja nikad nije došlo, a što se točno događalo između njih u satima koji su prethodili tragediji koja je potresla cijelu Hrvatsku, trebalo bi se rasvijetliti tijekom suđenja.

Istražni zatvor i psihijatrijsko vještačenje

Nakon zločina Brnelić je nekoliko dana proveo u bolnici te na psihijatrijskom odjelu, a potom je predan pritvorskom nadzorniku.

Sud mu je odredio istražni zatvor, među ostalim zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i posebno teških okolnosti slučaja. Isti mu je potom više puta produljivan.

Rijeka: Fran Brnelić u pratnji pravosudnih policajaca dolazi na Županijski sud | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U ožujku 2026. Županijsko državno odvjetništvo naložilo je psihijatrijsko vještačenje čiji rezultati su potom postali jedna od glavnih točaka prijepora obrane i tužiteljstva.

Optužnica: teško ubojstvo žene

Početkom lipnja ŽDO u Rijeci podiglo je protiv Brnelića zbog teškog ubojstva ženske osobe, odnosno femicida, tereteći ga da je Rominu usmrtio na okrutan način zadavši joj je brojne ozljede zbog kojih je trpjela jake bolove i tešku patnju.

Kazneno djelo za koje je predviđena kazna od najmanje 10 do 40 godina zatvora.

Početak suđenja: "Ne smatram se krivim"

Suđenje je počelo krajem srpnja 2026.

- Ne smatram se krivim - pred vijećem kojim predsjeda sutkinja Damira Delost izjavio je tad.

Njegov odvjetnik odmah je otvorio nekoliko ključnih pitanja, osporivši kvalifikaciju djela kao teškog ubojstva, kao i tvrdnju da je ono počinjeno na okrutan način. Obrana smatra da treba dodatno ispitati koliko je Romina patila prije smrti, ali i intenzitet odnosa između nje i optuženika.

Rijeka: Fran Brnelić u pratnji pravosudnih policajaca dolazi na Županijski sud | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Najvažnije pitanje za obranu ipak je Brnelićevo psihičko stanje.

Naime, odvjetnik Goran Marjanović ustvrdio je da postoje ozbiljne sumnje da je Brnelić u trenutku zločina bio u stanju "kokainske psihoze" te da zbog utjecaja droge nije bio ubrojiv, što se kosi s ranije objavljenim informacijama po kojima postojeće psihijatrijsko vještačenje zaključuje da je Brnelić u vrijeme zločina bio ubrojiv. Obrana taj nalaz osporava i najavila je traženje novog psihijatrijskog vještačenja.

Suđenje se nastavlja u utorak kada se očekuje svjedočenje Brnelićevih roditelja.

