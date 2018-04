'Naručeno je moje ubojstvo iz dva izvora, dobio sam zaštitu'

Ne volim o ovom govoriti, procjena policije je da je moj život ugrožen, da je naručeno moje ubojstvo i to iz dva izvora. Zato se štiti mene i moju obitelj, otkrio je u Saboru Dinko Cvitan, aktualni glavni državni odvjetnik, kojemu mandat ističe za nekoliko dana. On je pred zastupnicima branio izvješća o radu DORH-a iz 2015. i 2016. Pitanje o policijskoj zaštiti njega i njegove obitelji postavio mu je zastupnik Branimir Bunjac (Živi zid).

- To nije lako. To je težak život i to je to. Što da vam kažem - poručio je Cvitan.

Željko Jovanović (SDP) upitao je glavnog državnog odvjetnika u kojoj mjeri je Milan Bandić presudio da ne može dobiti povjerenje za naredne četiri godine, s obzirom na to da je njegov predmet jedan od ključnih kojim je Cvitan htio razbiti korupciju na lokalnoj razini.

- Za Državno odvjetništvo i za USKOK definitivno ime, prezime, stranačka pripadnost ne znače ništa. Ako se prikupe dokazi protiv bilo koga, on će biti procesuiran ili, kako ja to volim reći kolokvijalno, i vlastitog sina bih zatvorio da je počinio kazneno djelo i onda mu nosio četvrtkom mandarine u Remetinec - odgovorio je Cvitan.

Peđa Grbin (SDP) upitao ga je pak kako ocjenjuje svoj mandat te zna li zbog čega se smatra da ne zaslužuje da mu se produži mandat. Cvitan mu je odgovorio kako je zadovoljan svojim mandatom:

- Moglo je biti i bolje, ali je učinjeno puno toga što javnosti nije vidljivo u, poput organizacije državnog odvjetništva, posebno uspostavljanje nadzora nad radom redovnih državnih odvjetništava. Na vaše pitanje kako se osjećam, prije svega, iskreno ću reći, osjećam se kao slobodan čovjek - poručio je.

Zastupnika Bunjca zanimalo je i je li točno da Državno odvjetništvo usporavanjem predmeta protiv pojedinih zastupnika, konkretno Tomislava Sauche, Milana Bandića, Ivana Vrdoljaka, održava tanku parlamentarnu većinu.

- Radnje koje provodi Državno odvjetništvo ili USKOK, sasvim svejedno u istražnom postupku, su vremenski ograničene. Preko 85% istraga se završilo u roku od 6 mjeseci. Iznimno, istrage traju godinu do godinu i pol - kazao je Cvitan.