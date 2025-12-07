Obavijesti

TRAGEDIJA U RIJECI

Rinčić o ubojstvu u Rijeci: 'To nije izdvojeni slučaj. Ovaj slom ljudskosti nas sve obvezuje'

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić u nedjelju je uputila Apel za Rijeku, u kojemu sugrađane poziva na izbor sigurnosti i zajedništva, da prepoznaju i prijave nasilje u svojoj okolini, odbace mržnju i netolerantan govor

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić u nedjelju je uputila Apel za Rijeku, u kojemu sugrađane poziva na izbor sigurnosti i zajedništva, da prepoznaju i prijave nasilje u svojoj okolini, odbace mržnju i netolerantan govor, te da obnavljaju dijalog.

Rinčić je u objavi na društvenoj mreži ocijenila kako je subotnji tragični događaj u Rijeci, gubitak života mlađe žene uslijed brutalnog nasilja, podsjetnik na najtamniju sjenu koja pada na zajednicu.

- Nemojmo se zavaravati da je to samo izdvojeni slučaj, jer nije. To je napuklina u osjećaju sigurnosti i povjerenja, slom ljudskosti koji nas sve obvezuje - naglasila je.

Napominje i da istodobno "rasističke, antisemitističke, fašističke i ekstremističke grafite ispisane na ulicama ne možemo promatrati samo kao vandalizam ili izolirani incident.“ Oni su, kaže, ožiljci na tkivu grada, kukavički pokušaji da se zasadi korov mržnje na tlu, koje generacijama njeguje različitost.

Iva Rinčić naglašava da su temeljni problemi o kojima je ovdje riječ pitanja vrijednosti života i dostojanstva svake osobe, ali i pitanja sigurnosti i povjerenja zajednice. Svaki ljudski život, bez obzira na spol, vjeru ili podrijetlo, ima neupitnu vrijednost, a nasilje u obitelji ili društvu te govor mržnje negiraju to dostojanstvo.

Gradonačelnica ističe da je Rijeka luka, utočište, raskrižje, da nismo tu kako bismo jedni drugima docirali ili krojili živote i svjetonazore, ali da smo tu da bismo se podsjetili na svoj stvarni identitet.

- Ne možemo dopustiti da mali, ali glasni kukavički pokušaji mržnje definiraju tko smo. Naša snaga nije u jednoobraznosti, već baš u kompleksnosti, različitosti i kulturi poštovanja koju gradimo na temeljima humanizma i otvorenog društva - rekla je.

Rinčić kaže da će gradska uprava činiti sve što je u njenoj moći da zaštiti žrtve i najoštrije osudi svaki oblik nasilja i ekstremizma te da politički čin nije samo u represiji eć u pozivu svakom pojedincu da postane čuvar zajedničkih temeljnih vrijednosti.

Poručila je sugrađanima da prekinu tišinu, prepoznaju i prijave nasilje u svojoj okolini, da ne okreću glavu, da odbace mržnju te da svaki puta kada čuju netolerantan govor, imaju moralnu obvezu reagirati, ne sukobom, nego čvrstim stajalištem da u Rijeci za to nema mjesta.

Vratimo se temeljima civilizacije - razgovoru, slušanju i razumijevanju, a ne isključivanju, budimo jedni drugima podrška, poručila je Rinčić.

