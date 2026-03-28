Obitelj iz okolice Križevaca je tri dana odsječena od ostatka sela: 'Ne žele nam izgraditi mostić'

Već treći dan smo odsječeni od ostatka sela. Problem je taj mostić kojeg nema, kojim bi mi jednom mogli normalno doći do ceste. Suprug je bolestan, mi moramo do bolnice. Svojim terencem ne možemo preći, voda je iznad haube.

POGLEDAJTE VIDEO:



Zbog poplave su odsječeni od sela | Video: Čitatelj 24sata

Ispričala je to Jadranka Seselja (78), koja sa suprugom Mladenom (84) živi u mjestu Kamešnica svega 10 kilometara od Križevaca. Na svom imanju na kojem imaju i ovce i plantažu lješnjaka žive već otprilike devet godina, ali u određenim godišnjim dobima zbog potoka i razrovanog puta koji ih dijeli s glavnom cestom nemaju pristup kući i ostatku sela.

Kamešnica: Jadranka i Mladen Seselj | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Jučer sam pisala načelniku, nije se javio. Možete misliti kako je. Ove je godine to učestalo, prvo je bio snijeg, sad ova voda. Obećavali su sve a na kraju ništa - rekla nam je Jadranka.

Naime, kad su se ondje doselili sami su željeli sagraditi most. No s obzirom da se radi o državnoj zemlji, to nisu mogli.

- Nek načelnik više napravi taj most da možemo normalno do ceste. Kuća nam stoji, sad smo išli gledati i opet ne možemo preko - rekla je Jadranka.

Podsjetimo, o toj obitelji pisali smo još 2024. Supružnici su tada ispričali kako su imanje kupili 80-ih godina, a otkad su otišli u mirovinu, zagrebačke gužve odlučili su zamijeniti seoskim životom.

- Uvijek moram imati nekakve zalihe, jer ne možemo preko, tu smo odcijepljeni od svijeta. Ranije kupimo sve i uvijek imamo zalihe. Mi smo tu na milost i nemilost - govore nam.