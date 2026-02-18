Obavijesti

News

Komentari 21
UBIJEN NA OVČARI

Obitelj Nicoliera uputila ultimatum Srbiji: Izručite ubojicu Spasoja Petkovića

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Obitelj Nicoliera uputila ultimatum Srbiji: Izručite ubojicu Spasoja Petkovića
PIXSELL TOP 100 - 2025 | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U "službenoj opomeni" upućenoj putem Veleposlanstva Republike Srbije u Parizu obitelj zahtijeva da Republika Srbija bez odgode dostavi točne podatke o boravištu Spasoja Petkovića i izruči ga istražnoj sutkinji nadležnoj za postupak koji se vodi pred sudom u Parizu te da isplati odštetu u iznosu od 200.000 eura

Admiral

Obitelj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera, koji je mučki ubijen na Ovčari nakon zarobljavanja u vukovarskoj bolnici, uputila je ultimatum Republici Srbiji putem njihova veleposlanstva u Parizu, piše Jutarnji list. U noti, koju je potpisao njihov pravni zastupnik u Francuskoj Ghislain Dubois, Jean-Michelova majka Lyliane Fournier i brat Paul zahtijevaju od Republike Srbije dvije stvari – izručenje osumnjičenika za njegovo ubojstvo i isplatu odštete od 200.000 eura.

LYLIANE FOURNIER Majka vukovarskog heroja Nicoliera: Pronalaskom njegova tijela doživjela sam olakšanje...
Majka vukovarskog heroja Nicoliera: Pronalaskom njegova tijela doživjela sam olakšanje...

U "službenoj opomeni" upućenoj putem Veleposlanstva Republike Srbije u Parizu obitelj zahtijeva da Republika Srbija bez odgode dostavi točne podatke o boravištu Spasoja Petkovića i izruči ga istražnoj sutkinji nadležnoj za postupak koji se vodi pred sudom u Parizu te da isplati odštetu u iznosu od 200.000 eura na ime pretrpljene moralne, materijalne i psihološke štete.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
Vratila se u Hrvatsku nakon 13 godina: 'Kod nas su vrtići, škole i zdravstvo puno jeftiniji...'
NIGDJE KAO U ZAGREBU

Vratila se u Hrvatsku nakon 13 godina: 'Kod nas su vrtići, škole i zdravstvo puno jeftiniji...'

Svaka mi je zemlja dala nešto važno. Australija otvorenost, Bermuda ljepotu, Kajman djetinjstvo mog sina. A Hrvatska mi danas daje osjećaj da sam tamo gdje trebam biti, zaključuje Darija Sosa
Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali
TOMISLAV KLAUŠKI

Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali

Josip Dabro rugao se "liberalima koji pate", a onda se pravdao da pjeva o "grobnici od zlata", a Mlinarić Ćipe logičkim vratolomijama tražio način da objasni kako Dabro "nije spomenuo Pavelića". Hrabrost ipak ima granice.
FOTO Grozne scene iz Novog Zagreba: Auti su bili smrskani, vozača izvlačila Hitna pomoć
AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA

FOTO Grozne scene iz Novog Zagreba: Auti su bili smrskani, vozača izvlačila Hitna pomoć

Tim Hitne pomoći izvukao je i zbrinuo vozača. Vatrogasci su spriječili potpuno zapaljenje auta i odspojili akumulator

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026