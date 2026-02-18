Obitelj Nicoliera uputila ultimatum Srbiji: Izručite ubojicu Spasoja Petkovića

Obitelj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera, koji je mučki ubijen na Ovčari nakon zarobljavanja u vukovarskoj bolnici, uputila je ultimatum Republici Srbiji putem njihova veleposlanstva u Parizu, piše Jutarnji list. U noti, koju je potpisao njihov pravni zastupnik u Francuskoj Ghislain Dubois, Jean-Michelova majka Lyliane Fournier i brat Paul zahtijevaju od Republike Srbije dvije stvari – izručenje osumnjičenika za njegovo ubojstvo i isplatu odštete od 200.000 eura.

U "službenoj opomeni" upućenoj putem Veleposlanstva Republike Srbije u Parizu obitelj zahtijeva da Republika Srbija bez odgode dostavi točne podatke o boravištu Spasoja Petkovića i izruči ga istražnoj sutkinji nadležnoj za postupak koji se vodi pred sudom u Parizu te da isplati odštetu u iznosu od 200.000 eura na ime pretrpljene moralne, materijalne i psihološke štete.