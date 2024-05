Obitelj poginulog o Banožićevoj ispovijesti: 'On nije izrazio niti sućut, njegove laži ne pomažu'

Nakon što se bivši ministar Mario Banožić po prvi puta, nakon prometne nesreće u kojoj je poginuo otac dvoje djece, obratio javnosti, svoj stranu priče odlučila je objaviti i obitelj poginulog Josipa Šarića. Podsjetimo, ranije su rekli kako su 'užasnuti intervjuom okrivljenog Maria Banožića', te da su primorani iznijeti istinu. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Poštovani

nažalost naš otac, suprug, sin i brat, pokojni Goran Šarić nije u mogućnosti dati svoj izjavu o okolnostima tog kobnog jutra 11. studenog 2023. godine, a sve zbog nepropisne vožnje odnosno kršenja propisa o sigurnosti prometa okrivljenog, kako je to utvrdilo Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima, a što će nadamo se i utvrditi Općinski sud u Vinkovcima donošenjem presude kojom će istog proglasiti krivim za kazneno djelo. Na nesreću okrivljenog, postoji svjedok ove prometne nesreće, kao što i postoji prometno vještačenje jedno ugledne i priznate ustanove, koje će pomoći sudionicima u kaznenom postupku utvrđenju istine i stati na kraj nedavno izrečenim lažima. Naša bol i tuga zbog gubitka Gorana se ne smanjuju niti s odmakom vremena, a posebno ne pomaže lažno spominjanje naše obitelji u kontekstu isprike od strane okrivljenika.

Nama, djeci, supruzi, majci i bratu pokojnog Gorana okrivljeni se nikad nije javio, a kamoli ispričao. Nije niti izrazio sućut majci, supruzi, djeci ili bratu. Podredno želimo naglasiti da smo zahvalni na empatiji hrvatske javnosti, svim ponuđenim oblicima pomoći od strane pojedinaca, kao i informacijama koje smo dobili. Jedna od tih za sada nepotvrđenih informacija je da je okrivljenik u vrlo dobrim prijateljskim odnosima s osobom koja je usko rodbinski povezana s jednim od prometnih vještaka sa Zavoda za prometno-tehnička vještačenja, Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, slijedom čega se po našem osobnom sudu pribojavamo svih možebitnih naknadnih vještačenja po toj Ustanovi. Na kraju samo želimo da se kazneni postupak provede i završi na pošten i pravedan način, te da se naša obitelj pusti na miru, kako bismo mogli i dalje tugovati za našim Goranom, budući je naš gubitak težak i stopostotni, a naša srca ne nogu prihvatiti gubitak našeg tate, supruga, sina i brata."

Banožić je, podsjetimo, u svom prvom intervju za RTL rekao kako nije pretjecao i da nije bio pijan.

- Nakon kamiona koji je vozio ispred mene nekakvih 100 metara, na suprotnom traku pojavljuje se kombi bijele boje koji u nekom trenutku sa svojom zadnjom stranom prelazi u moju stranu. Da li se to dogodilo zbog kočenja ili zbog nečeg drugog, ja sad to u tom trenutku ne mogu reći. Uglavnom, njegova zadnja polovica prelazi u moju stranu. Ja u tom trenutku pokušavam kočiti, međutim odlazim na lijevo i zato se dogodilo ono što sam rekao, nije frontalni sudar nego on je bio više bočno, ali dopustimo da to fizika pojasni, da ja ne bih sad ovdje bio prometni stručnjak. Ali, do samog trenutka sam pokušavao da ne dođe do tog kontakta. Ono što sam zadnje mogao je stisnuti kočnicu i pokušati napraviti najbolje što mogu. Međutim, dogodilo se to da ja sam završio u suprotnoj strani. Dogodio se sudar koji se dogodio - rekao je Banožić.

Policijski očevid na mjestu nesreće ministra Banožića gdje je jedna osoba poginula | Foto: Vinkulja/PIXSELL

Tvrdi da nije preticao

- Prije svega kada promatramo stranu fizike, vidimo da to nije baš tako kako je opisano, far u far. Odnosno, bio je tu malo drugačiji događaj koji ja prije svega očekujem od vještaka da utvrde. Očekujem od vještaka da utvrdi što do sada nije bilo, da se jasno vidi gdje je to kočenje počelo. Jer, ako sam ja kočio, kako sam ja preticao - upitao se Banožić.

- Vi kočite, a automobil ide. A, što se tiče kamiona, on je bio ispred nas. Ono što očekujem od struke da dokaže upravo to što se točno dogodilo odnosno da taj trag kočenja ne može nikako biti taj trag koji dovodi do radnje koja se zove preticanje, jer ako pretičete, onda ne kočite. Nemojmo prezentirati završnu točku koja je bila po medijima, da je fotografirano vozilo i reći evo to je bilo tu. Da mi netko trag kočenja označi, a da ne objasni kako postoji trag kočenja ako sam ja to obilazio. Je li i vi obilazite s tragom kočenja? To je ono što ja želim upravo, da struka kaže svoje i tako da fizika objasni kretanje vozila. Ne samo kretanje vozila, brzinu vozila, ali isto tako i trenutak, odnosno sam kut sudara i tada će se vidjeti da su mnoge stvari izrečene a nisu točne - dodao je.

Kaže da nije pio

Foto: what'supcams/screenshot

- To je evo jedan dio za koji sam začuđen, a još sam začuđeniji na sustav da ne reagira na te stvari i želio bih možda da ovo kod mene bude jedan primjer, koji će promijeniti praksu u budućnosti. Pitanje je dana kad će se netko dosjetiti da nekakav član medicinskog osoblja si uzme za pravo slikati medicinski dokument, pustiti ga u javnost da bi sebi ili nekakvim užim članovima obitelji nešto priskrbio - rekao je.

- Koliko sam ja uspio naknadno to ispratiti, riječ je o etilnom alkoholu koji dolazi iz sredstva koje u biti služi za vađenje krvi kao dezinfekcije. Što se tiče nalaza, ne možemo reći da je on lažan. On je kao takav postojao u medicinskoj dokumentaciji, ali to nije alkohol koji je izvađen iz moje krvi. To je znači alkohol koji je donesen na tijelo s ciljem dezinfekcije. Nije istina da sam na ikakvim lumpovanjima bio tu noć. Dakle, ja sam bio potpuno trijezan, bio sam potpuno sabran kao i svako jutro kad se ustajem i ne sjedam jednostavno u auto, a pogotovo taj dan kad ću imati oružje u rukama - dodao je Banožić.